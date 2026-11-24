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Що відомо про роль Фей у серіалі?

Про повернення Волл оголосили в Amazon. Вона знову зіграє Фей, матір Атрея та давню партнерку Кратоса, яка вперше з'явилася у флешбеках і видіннях у God of War Ragnarok 2022 року, пише GamesRadar.

Це велика рідкість, коли в екранізації грає та сама людина, яка втілила персонажа у грі. Саме тому фанати часто критикують творців за їхній вибір касту. Цього разу гравці явно мовчатимуть, оскільки і в грі, і в серіалі актриса та сама.

У серіалі Волл зустрінеться на екрані з Дейвом Батістою в ролі Кратоса та Каллумом Вінсоном у ролі Атрея. Перший сезон, імовірно, значною мірою повторить сюжет гри 2018 року. У ній Кратос і Атрей вирушають у подорож, щоб розвіяти попіл Фей.

Нагадаємо, спочатку роль Кратоса мав виконувати Райан Герст. Батіста замінив його після того, як Герст отримав травму під час виробництва, і зйомки довелося зупинити.

Де ще з'явиться Фей?

Волл також зіграє Фей у самостійній грі God of War Laufey, яка вийде наступного року. Там героїня пробивається крізь загадкову Everywhen, щоб втілити свої плани врятувати Кратоса та сина Атрея. Їй допомагає таємничий куб, який може говорити. Його озвучив актор Джек Квейд, відомий за серіалом "Хлопаки" (Г'ю Кемпбелл у серіалі).

Попри негативну реакцію на назву гри, Волл не збентежилася. Раніше цього року на Game Con Canada вона розповіла про свою роботу над проєктом.

Я знала про це майже десять років і не могла про це говорити– прокоментувала акторка Дебора Енн Волл.

Вона розповіла, що режисер Корі Барлог під час першої розмови про Ragnarok показав їй гру 2018 року. Тоді в нього вже був постер гри Laufey з нею та кубом. Акторка додала, що куб присутній там від самого початку й глибоко вшитий у лор.