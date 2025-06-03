Легендарний український кіберспортсмен Dendi видалив Dota 2 зі свого комп'ютера

Після невдалого челенджу зі спробою підняти свій рейтинг у Dota 2 Данило "Dendi" Ішутін несподівано для фанатів видалив гру та вирішив повернутися до League of Legends, в яку не грав понад десять років.

Тимчасове прощання з Dota 2

Один із найвідоміших гравців у Dota 2, український кіберспортсмен та стрімер Данило "Dendi" Ішутін, вирішив тимчасово відмовитися від гри, з якою пов’язана вся його професійна слава. Причиною стала невдала спроба виконати особистий виклик – за 10 стрімів на Twitch набрати 1000 MMR, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Перед стартом челенджу Dendi перебував на 2505 місці у європейському рейтингу. Протягом приблизно 100 годин трансляцій він піднявся лише до 2082 місця, заробивши 449 MMR. Згідно з власними умовами виклику, провал означав одне – видалення Dota 2.

Повернення до минулого

Після останнього стріму Ішутін повідомив, що робить перерву в грі й переорієнтовується на League of Legends. Він зазначив, що не запускав LoL із 2011 року, однак загалом провів у ній близько 2000 матчів, тому це для нього не зовсім нова територія.

Нарешті, ми зіграємо в справжню гру – але є невеличка заковика... Завтра я беру вихідний, і в наступному стримі ми спробуємо LoL. Я не грав у цю гру з 2011 року. Сподіваюся, буде весело. […] Я беру невелику перерву від Dota 2 після стількох годин гри. Звичайно, я повернуся до Dota пізніше, але спочатку спробую League,

– сказав Dendi.

Глядачі тепер уважно спостерігають, як одна з легенд Dota 2 відкриває для себе новий шлях – цього разу на Summoner's Rift.