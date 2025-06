Ключові моменти

Спочатку NAVI Junior здобули три поспіль перемоги у матчах формату Best of 1, після чого провели ще дві зустрічі у форматі Best of 3. Серед суперників були Outsiders та 4Pirates, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NAVI.

Дивіться також NAVI з'являться на одному з найулюбленіших турнірів з Dota 2

Наступним суперником NAVI Junior стане 1win Team. Цей матч не лише визначить остаточний посів у закритій кваліфікації, а й може вплинути на плей-оф незабаром. Вирішальний етап кваліфікації відбудеться з 13 по 17 червня, де десять команд боротимуться за два слоти на головний турнір року – The International 2025.

Нагадаємо, The International 2025 – це головна подія року в дисципліні Dota 2. Вона відбудеться з 4 по 14 вересня. Фінальна частина пройде з 11 по 14 вересня, а участь у ній візьмуть вісім найкращих команд.

Цього року турнір матиме оновлений формат: організатори вперше запровадять швейцарську систему та змінять механіку посіву.

Valve уже відкрила продаж квитків. Окрім матчів, організатори проведуть конкурс косплею з призовим фондом 18 500 євро.

Склад NAVI Junior наразі такий: