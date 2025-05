Що відомо

Спочатку NAVI Junior отримали запрошення на закриту кваліфікацію у Східній Європі, яка триватиме з 4 по 8 червня 2025 року. Проте у цей самий період команда запланувала виступ на відборі до Esports World Cup 2025 – він проходитиме з 5 по 7 червня. У зв’язку з цим NAVI Junior дозволили пройти кваліфікацію до TI 2025 через регіон Західної Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

Дивіться також В мережі опинилися дати кваліфікаційних матчів The International 2025

The International 2025 від Valve – головна подія року в дисципліні Dota 2 – відбудеться з 4 по 14 вересня. Фінальна частина пройде з 11 по 14 вересня, а участь у ній візьмуть вісім найкращих команд. Вони почнуть з верхньої сітки, вилітаючи після двох поразок. Усі матчі, крім гранд-фіналу, триватимуть до двох перемог. Гранд-фінал проходитиме у форматі best of 5.

Цьогоріч турнір матиме оновлений формат: організатори вперше запровадять швейцарську систему та змінять механіку посіву. Команди розпочнуть з однаковими умовами, а посів залежатиме від результатів на цьому етапі. Призовий фонд ще не розкрито – його розмір пов’язаний із продажами компендіуму. Ходять чутки, що Valve може повернутися до класичної моделі Battle Pass з обширним косметичним контентом, яка раніше приносила більше прибутку.

Valve уже відкрила продаж квитків. Окрім матчів, організатори проведуть конкурс косплею з призовим фондом 18 500 євро. Він відбудеться 11 вересня поруч з ареною в Гамбурзі, а десять фіналістів представлять свої образи на сцені. Переможців визначатимуть у чотирьох номінаціях: "Найкращий виступ", "Найкраще технічне виконання", "Видатна трансформація" та "Вибір журі".

Нагадаємо, зараз склад NAVI Junior такий: