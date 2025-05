Что известно

Сначала NAVI Junior получили приглашение на закрытую квалификацию в Восточной Европе, которая продлится с 4 по 8 июня 2025 года. Однако в этот же период команда запланировала выступление на отборе к Esports World Cup 2025 – он будет проходить с 5 по 7 июня. В связи с этим NAVI Junior позволили пройти квалификацию к TI 2025 через регион Западной Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

The International 2025 от Valve – главное событие года в дисциплине Dota 2 – состоится с 4 по 14 сентября. Финальная часть пройдет с 11 по 14 сентября, а участие в ней примут восемь лучших команд. Они начнут с верхней сетки, вылетая после двух поражений. Все матчи, кроме гранд-финала, будут длиться до двух побед. Гранд-финал будет проходить в формате best of 5.

В этом году турнир будет иметь обновленный формат: организаторы впервые введут швейцарскую систему и изменят механику посева. Команды начнут с одинаковыми условиями, а посев будет зависеть от результатов на этом этапе. Призовой фонд еще не раскрыто – его размер связан с продажами компендиума. Ходят слухи, что Valve может вернуться к классической модели Battle Pass с обширным косметическим контентом, которая ранее приносила больше прибыли.

Valve уже открыла продажу билетов. Кроме матчей, организаторы проведут конкурс косплея с призовым фондом 18 500 евро. Он состоится 11 сентября рядом с ареной в Гамбурге, а десять финалистов представят свои образы на сцене. Победителей будут определять в четырех номинациях: "Лучшее выступление", "Лучшее техническое исполнение", "Выдающаяся трансформация" и "Выбор жюри".

