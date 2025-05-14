Игра прошла долгий путь от трэша до визуального шедевра

В интернете появился видеоролик с ранней версией Clair Obscur: Expedition 33, которая на самом деле выглядела совсем иначе на старте разработки. Главный автор игры Дженнифер Сведберг-Ен уже рассказывала, что проект начинался с совершенно другой идеи, но мы даже представить не могли, насколько сильно она отличалась. До того как команда получила финансирование от инвесторов, игра была стимпанковым приключением в Лондоне, населенном инопланетянами и зомби, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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После полного перезапуска этот проект превратился в то, что мы сегодня знаем как Clair Obscur: Expedition 33. А теперь, благодаря утечке, стало известно, как выглядела игра до этой трансформации. В сети появились скриншоты и видео с периода, когда режиссер Гийом Брош искал актеров для своей амбициозной разработки, которая тогда имела другое название – "Мы потерялись".

Пять лет назад Брош опубликовал объявление на Reddit о наборе актеров для "амбициозного AA-проекта", для которого искали три женских и два мужских голоса. В заметке также были ссылки на трейлер и сценарий, которые сейчас недоступны, но пользователи успели их скачать до потери доступа.

Четыре скриншота из ранней версии появились на странице Sekirodubi в Twitter:

Судя по кадрам, речь идет именно о той версии проекта, которая предшествовала перезапуску – основное внимание трейлер уделяет трем персонажам: Фрей, Луна и Маэль. Впоследствии Фрея переименовали в Густава, но Луна и Маэль сохранили имена еще с той ранней разработки.

В трейлере также есть сцены, действие которых происходит в стимпанковом Лондоне – именно о такой локации ранее упоминала Сведберг-Ен.

Наряду с видео фанаты также нашли концепт-арт игры от арт-директора Николаса Макссона-Франкомба. Эти изображения ближе к финальной версии, которую мы видим сегодня: зловещий монолит, четыре гигантских Неврона и основная четверка героев на переднем плане.

Судя по увиденному, нынешний вид Clair Obscur: Expedition 33 – действительно лучшая версия игры, которая могла появиться после такого долгого и хаотичного процесса становления. Смена концепции явно пошла проекту на пользу.