Руководители JRPG Clair Obscur: Expedition 33 внесли ясность в вопрос о разработке DLC для игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Пока никаких дополнений

Clair Obscur: Expedition 33 побила все возможные рекорды, в частности установив самый высокий рейтинг в истории Metacritic.

Вскоре после безумно успешного релиза игры, в сети появился скриншот Instagram-переписки геймера с главной сценаристкой Дженнифер Сведберг-Ен, где та дала надежду фанатам игры на выход дополнений.

Мы всегда говорили, что если у игроков есть сильное желание, мы хотели бы сделать что-то большее, и, исходя из реакции на этот момент, я бы сказала, что шансы хорошие,

– говорилось в сообщении.

С тех пор спекуляции относительно вероятного DLC не прекращались.

Однако, к большому сожалению для поклонников проекта, директор игры Гийом Брош и ведущий программист Том Гильермин развенчали их надежды.

По словам разработчиков, студия сейчас полностью сосредоточена на улучшении базовой игры, а не создании дополнительного контента.

Конечно, со временем позиция Sandfall Interactive может измениться, но пока геймерам не стоит питать напрасных надежд.