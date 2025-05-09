Рочестерский Национальный музей игры обнародовал список проектов, которым выпала честь попасть во Всемирный зал славы видеоигр в 2025 году, информирует 24 Канал со ссылкой на соцсети музея.

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Новые резиденты зала славы

Ежегодный отбор претендентов на попадание в список Всемирного зала славы видеоигр закончился тем, что сразу 4 проекта заслужили себе этот престижный статус.

Так, в 2025 году, за влияние на геймерское сообщество, географический охват, долголетие и культовый статус, признание от Национального музея игры The Strong получили:

GoldenEye 007 (1997) – шутер от первого лица заслужил триумф тем, что успешно перенес жанр на неизведанную до того территорию – игровые консоли;

– шутер от первого лица заслужил триумф тем, что успешно перенес жанр на неизведанную до того территорию – игровые консоли; Quake (1996) – благодаря знаковости игры для возникновения и развития многопользовательских проектов и киберспорта;

– благодаря знаковости игры для возникновения и развития многопользовательских проектов и киберспорта; Defender (1980) – игра с аркадных автоматов, которая произвела фурор в 1980 году благодаря чрезвычайной сложности и удивительной, для своего времени, графике;

– игра с аркадных автоматов, которая произвела фурор в 1980 году благодаря чрезвычайной сложности и удивительной, для своего времени, графике; Tamagotchi (1996) – по данным института за первый год после релиза в Японии было продано около 20 миллионов игрушек Tamagotchi, а еще 20 миллионов продали по всему миру, что является фантастическим успехом, который обеспечил ей место в списке.

Интересно, что GoldenEye 007 таки попала в зал славы только с 3 попытки, а список триумфаторов 2024 года содержал сразу 5 видеоигр.