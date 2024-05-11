Ежегодно, американский Национальный музей игры отмечает проекты за их вклад в историю игровой индустрии и на этот раз в зал славы попали сразу 5 видеоигр.

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Чтобы оказаться в престижном списке, претенденты должны соответствовать ряду строгих критериев.

В частности, жюри оценивают их влияние на геймерское сообщество, географический охват, долголетие и культовый статус.

По всем характеристикам, новыми членами Всемирного зала славы видеоигр стали такие проекты:

Asteroids (1979)

Ultima (1981)

SimCity (1989)

Myst (1993)

Resident Evil (1996)

SimCity и Resident Evil не требуют отдельного представления, ведь новые проекты в этих франшизах появляются и по сей день.

Что касается менее известных современным геймерам игр из списка, то Ultima – это одна из самых культовых CRPG, которая на годы вперед определила вектор развития жанра, вдохновив в частности таких гениев индустрии как Тодда Говарда.

Все номинанты 2024 года / Фото с X

Asteroids была чрезвычайно успешной аркадной игрой от Atari и разошлась тиражом в более 3,8 миллиона единиц.

Таинственная игра-головоломка Myst годами заставляла геймеров ломать головы над своими загадками и была бестселлером на ПК с 1997 до 2001 года, продавшись тиражом в более 6 миллионов копий.