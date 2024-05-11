Щорічно, американський Національний музей гри відзначає проєкти за їх внесок в історію ігрової індустрії й цього разу до зали слави потрапили одразу 5 відеоігор.

До теми 5 найкращих ігрових франшиз в історії

Аби опинитися в престижному списку, претенденти мають відповідати низці суворих критеріїв.

Зокрема, журі оцінюють їхній вплив на геймерську спільноту, географічне охоплення, довголіття та культовий статус.

За усіма характеристиками, новими членами Всесвітнього залу слави відеоігор стали такі проєкти:

Asteroids (1979)

Ultima (1981)

SimCity (1989)

Myst (1993)

Resident Evil (1996)

SimCity та Resident Evil не потребують окремого представлення, адже нові проєкти у цих франшизах з'являються і донині.

Щодо менш відомих сучасним геймерам ігор зі списку, то Ultima – це одна з найбільш культових CRPG, яка на роки вперед визначила вектор розвитку жанру, надихнувши зокрема таких геніїв індустрії як Тодда Говарда.

Усі номінанти 2024 року / Фото з X

Asteroids була надзвичайно успішною аркадною грою від Atari та розійшлася тиражем у понад 3,8 мільйона одиниць.

Таємнича гра-головоломка Myst роками змушувала геймерів ламати голови над своїми загадками та була бестселером на ПК з 1997 до 2001 року, продавшись накладом у понад 6 мільйонів копій.