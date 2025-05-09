Рочестерський Національний музей гри оприлюднив список проєктів, яким випала честь потрапити до Всесвітнього залу слави відеоігор у 2025 році, інформує 24 Канал з посиланням на соцмережі музею.

Цікаво Rockstar каже, що другий трейлер GTA 6 був найбільшим відеорелізом усіх часів

Нові резиденти залу слави

Щорічний відбір претендентів на потрапляння в список Всесвітнього залу слави відеоігор закінчився тим, що одразу 4 проєкти заслужили собі цей престижний статус.

Отож, у 2025 році, за вплив на геймерську спільноту, географічне охоплення, довголіття та культовий статус, визнання від Національного музею гри The Strong отримали:

GoldenEye 007 (1997) – шутер від першої особи заслужив тріумф тим, що успішно переніс жанр на незвідану до того територію – ігрові консолі;

– шутер від першої особи заслужив тріумф тим, що успішно переніс жанр на незвідану до того територію – ігрові консолі; Quake (1996) – завдяки знаковості гри для виникнення та розвитку багатокористувацьких проєктів і кіберспорту;

– завдяки знаковості гри для виникнення та розвитку багатокористувацьких проєктів і кіберспорту; Defender (1980) – гра з аркадних автоматів, яка зчинила фурор у 1980 році завдяки надзвичайній складності та дивовижній, для свого часу, графіці;

– гра з аркадних автоматів, яка зчинила фурор у 1980 році завдяки надзвичайній складності та дивовижній, для свого часу, графіці; Tamagotchi (1996) – за даними інституту за перший рік після релізу в Японії було продано близько 20 мільйонів іграшок Tamagotchi, а ще 20 мільйонів продали по всьому світу, що є фантастичним успіхом, який забезпечив їй місце в списку.

Цікаво, що GoldenEye 007 таки потрапила до залу слави лише з 3 спроби, а список тріумфаторів 2024 року містив одразу 5 відеоігор.