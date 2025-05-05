Что известно

DreamLeague Season 26 начинается уже 19 мая и продлится до 1 июня 2025 года. Он полностью онлайновый, то есть не предусматривает личного участия на соревнованиях, пишет 24 Канал.

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Турнир предусматривает, что победитель получит 250 000 долларов. Для второго места готовят сумму в 100 000 долларов. Третья команда заберет 80 тысяч, а четвертая – 60 тысяч долларов. В прошлом сезоне ни одна из команд NAVI не участвовала, а в 24-м появилась другая команда из Украины под названием Palianytsia. К сожалению, победить она не смогла и заработала лишь 10 000 долларов.

На этот раз игроки NAVI Junior показывают отличные результаты – даже в чем-то лучше, чем основная команда. Недавно они добрались до плей-офф в PGL Wallachia Season 4.

Как сообщает официальный сайт NAVI, молодежный состав получил прямое приглашение на DreamLeague Season 26. Команда заменит Tundra, которые отказались от участия в турнире.

На данный момент уже известны 14 участников:

NAVI Junior

PARIVISION

Team Liquid

BetBoom

Team Falcons

Gaimin Gladiators

AVULUS

Nigma Galaxy

BOOM

Talon

Shopify Rebellion

OG

Edge

Aurora

А также победители локального китайского турнира ACL X ESL Challenger China, которые еще не известны.

Западноевропейский клуб Tundra Esports отказался от приглашения, но не объяснил причины такого решения. Теперь, согласно правилам ESL Pro Tour, команда будет оштрафована на 20% своих текущих очков EPT за снятие с турнира после подтверждения участия.

В марте из 26-го сезона DreamLeague также выбыла команда Team Spirit, которую заменит Team Liquid.

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