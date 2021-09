Реліз відеогри Far Cry 6 відбудеться вже на початку жовтня, а тому представники компанії Ubisoft зараз активно готують свою аудиторію до цієї події. Цього разу вони вирішили поділитися інформацією про додатковий контент для відеогри, який з'явиться після її релізу.

Отже, варто розпочати з того, що для гри Far Cry 6 вийде одразу три безплатні тематичні завдання-кросовери. Перше буде називатися "Danny&Dani vs Everybody", а його головним героєм стане Денні Трехо. Останній планує нагодувати всіх тако, а геймери мають якось йому в цьому допомогти. Друге спеціальне завдання називається "Rambo: All the Blood", а присвячене воно шанувальнику Рембо. Відомо, що ця місія буде виконана у дусі старих бойовиків, а ворогами стануть місцеві солдати.

Останнє завдання буде присвячене відомому серіалу "Дивні дива", а називатиметься воно "The Vanishing". Під час цієї місії геймерам потрібно буде займатися пошуком песика Чорізо. Також розробники розповіли, що для Far Cry 6 вийде шість безплатних спецоперацій, які проходитимуть за межами Яри. Гравцям потрібно буде викрасти хімічну зброю та доставити її до зони евакуації. Будуть у відеогрі й особливі щотижневі завдання з назвою "Повстання". Для їх виконання гравцям треба буде здолати елітних представників яранського війська.

Не забули розробники й про платний контент для відеогри Far Cry 6. Гравці, які придбають сезонну перепустку, отримають доступ до гри Far Cry 3: Blood Dragon та нового режиму ("roguelike"), у якому можна зіграти за відомих антагоністів з цієї серії. А найголовніше, що всі платні та безплатні завдання можна буде проходити в кооперативі.

Трейлер додаткового контенту для гри Far Cry 6: відео

Реліз гри Far Cry 6 відбудеться 7 жовтня на PC (Epic Games Store та Ubisoft Store), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Gold (100 доларів) та Ultimate (108 доларів).