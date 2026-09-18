Denuvo подає до суду на хакера, який зламав 26 ігор, обійшовши їхній захист

Компанія Denuvo подала офіційний судовий позов проти хакера під ніком voices38. Він обійшов її антипіратський захист у 26 популярних відеоіграх.

Деталі масштабного позову та список зламаних ігор

Офіційну скаргу спрямували до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. У документі компанія звинувачує анонімного зломщика у створенні та поширенні обходів системи anti-tamper, пише VGC.

До переліку постраждалих проєктів увійшли такі відомі та очікувані ігри, як Resident Evil Requiem, Stellar Blade, Black Myth Wukong, 007 First Light, Pragmata, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, Assassin's Creed Mirage, Mafia: The Old Country, Doom: The Dark Ages та Dead Space Remastered.

Загалом хакер створив спеціальні виправлення майже для 30 ігрових тайтлів.

Причини конфлікту та суперечки навколо захисту Denuvo

Технологія Denuvo вже тривалий час залишається предметом палких дискусій серед геймерів, оскільки багато гравців переконані в її негативному впливі на продуктивність ігор на ПК.

Наприкінці минулого року піратська спільнота розробила обхідний шлях із використанням драйвера рівня ядра операційної системи, який здатен перехоплювати перевірки безпеки.

Проте значна частина користувачів побоюється надавати доступ такого високого рівня сторонньому софту від хакерів. Саме тому звичайні патчі від voices38, що видаляють DRM-захист із куплених або піратських копій, здобули величезну популярність серед ПК-гравців.

Реакція хакера та подальші перспективи справи

Попри юридичний тиск і судовий позов, сам зломщик не демонструє занепокоєння через дії компанії. На тематичному форумі CrackWatch у мережі Reddit він опублікував коротке повідомлення щодо цієї ситуації.

Усе в порядку. Усе продовжуватиметься як зазвичай,

– прокоментував хакер під ніком voices38.

З огляду на це, судовий процес може стати важливим прецедентом у боротьбі розробників антипіратського програмного забезпечення із творцями обходів. Водночас юридичне переслідування анонімних розробників у мережі залишається складним завданням для правовласників.