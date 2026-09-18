Подробности масштабного иска и список взломанных игр

Официальная жалоба была направлена в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. В документе компания обвиняет анонимного хакера в создании и распространении способов обхода системы anti-tamper, пишет VGC.

В список пострадавших проектов вошли такие известные и ожидаемые игры, как Resident Evil Requiem, Stellar Blade, Black Myth Wukong, 007 First Light, Pragmata, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, Assassin's Creed Mirage, Mafia: The Old Country, Doom: The Dark Ages и Dead Space Remastered.

Всего хакер создал специальные патчи почти для 30 игровых титулов.

Причины конфликта и споров вокруг защиты Denuvo

Технология Denuvo уже долгое время остается предметом жарких дискуссий среди геймеров, поскольку многие игроки убеждены в ее негативном влиянии на производительность игр на ПК.

В конце прошлого года пиратское сообщество разработало обходной путь с использованием драйвера уровня ядра операционной системы, способного перехватывать проверки безопасности.

Однако значительная часть пользователей опасается предоставлять доступ такого высокого уровня стороннему ПО от хакеров. Именно поэтому обычные патчи от voices38, удаляющие DRM-защиту из купленных или пиратских копий, приобрели огромную популярность среди ПК-игроков.

Реакция хакера и дальнейшие перспективы дела

Несмотря на юридическое давление и судебный иск, сам хакер не проявляет беспокойства из-за действий компании. На тематическом форуме CrackWatch в сети Reddit он опубликовал короткое сообщение по поводу этой ситуации.

Все в порядке. Все будет продолжаться как обычно,

– прокомментировал хакер под ником voices38.

Учитывая это, судебный процесс может стать важным прецедентом в борьбе разработчиков антипиратского программного обеспечения с создателями обходных программ. В то же время юридическое преследование анонимных разработчиков в сети остается сложной задачей для правообладателей.