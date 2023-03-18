Шістдесятирічний актор несподівано помер 17 березня у своєму будинку в Каліфорнії й це розбило серця багатьох геймерів з усього світу, повідомляє 24 Канал.

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Річ у тому, що Реддік окрім своєї знакової ролі Харона у серії блокбастерів "Джон Уік", також "зіграв" одного зі знакових персонажів відомих MMO від студії Bungie – Destiny та Destiny 2.

У грі Ленсу дістався не менш серйозний персонаж, а саме командор Завала – очільник класу титанів та безпосередній головнокомандувач Авангарду.

Після смерті актора, шанувальники гри не перестають збиратися навколо його віртуального протеже аби вклонитися та виразити шану померлому.

Геймери віддають шану Реддіку / фото з твітеру

Розбиті горем через цю втрату не лише геймери, а й розробники з Bungie.

Ленс Реддік був дивовижною особистістю на екрані, у Destiny і, що найважливіше, в реальному житті. Його любов до нашої спільноти сяяла в командирі Завалі, у його безкомпромісній відданості своїй справі та в випромінюваній доброті, яка зворушувала усіх навколо. Сказати, що за ним будуть сумувати – це величезне применшення, але від того не менш правдиво. Спочивай в мирі, Ленс, – йдеться в дописі студії у твітері.

Приємно бачити як геймерська спільнота, яку часто вважають вельми токсичною, об'єдналася у сентиментальному жесті, нехай і за такої сумної нагоди.

Геймери прощаються з Ленсом Реддіком: відео