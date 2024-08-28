Відома технологічна компанія оголошує масштабний турнір з Dota 2

Dota 2 – одна з найпопулярніших дисциплін у кіберспорті, а також одна й найоплачуваніших. Багато компаній беруться спонсорувати турніри, оскільки вони приносять їм непогану рекламу. Черговий такий приклад – Samsung з її моніторами.

Деталі

Samsung не вперше спонсорує кіберспортивні змагання. Раніше, наприклад, вона займалася турнірами з League of Legends, CS:GO, а також допомагала розвивати галузь в окремих країнах.

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Турнір з Dota 2 називатиметься Odyssey Cup Dota 2 Championship. Змагання відбудуться на серверах Південно-Східної Азії та Океанії, а гранд-фінал пройде в Мелаці, Малайзія.

Ігри проходитимуть протягом вересня та жовтня й завершаться Ґранд-фіналом, у якому переможець забере з собою 20 000 доларів.

Спочатку відбудуться два відбіркові раунди з Південно-Східної Азії, в яких візьмуть участь шість команд з Індонезії, В'єтнаму, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру та Таїланду, тобто загалом 12 команд з Південно-Східної Азії.

Також по дві команди з Нової Зеландії та Австралії матимуть шанс поборотися за перемогу. Ці відбіркові змагання відбудуться з 21 по 25 вересня .

. Невдовзі після них команди, які пройшли далі, зустрінуться з чотирма запрошеними професійними командами, а найкращі пройдуть до фіналу. Ця частина серії пройде 28-29 вересня .

. Гранд-фінал очікується 10-13 жовтня.

Звісно ж, Samsung робить це не просто так, а для того, щоб прорекламувати свої нові продукти.

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