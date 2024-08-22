Real Game Cup 2024

Перший турнір, підтримуваний компанією Lenovo задля реклами її ноутбуків, допускає до змагань виключно громадян України. Матчі пройдуть онлайн, а участь – повністю безплатна для всіх учасників.

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Real Game Cup 2024 проходитиме в три етапи на платформі FaceIT, де учасникам потрібно заповнювати реєстраційну форму й додати свою команду до кваліфікацій:

Стадія відкритих кваліфікацій. 4 кваліфікації онлайн у форматі Double Elimination BO1 і фінал у форматі BO3. В наступну стадію проходить по 1 команді з кожної кваліфікації.

Стадія Play-off. Турнір на 8 команд (4 запрошені і 4 з кваліфікацій) в форматі Single Elimination BO3. У наступну стадію проходить 4 команди.

Стадія фіналів: два півфінали і суперфінал.

Що отримають переможці:

1 місце – 100 000 гривень .

. 2 місце – 50 000 гривень.

3 місце – 15 000 гривень.

4 місце – 15 000 гривень.

5 місце – 5 000 гривень.

6 місце – 5 000 гривень.

7 місце – 5 000 гривень.

8 місце – 5 000 гривень.

Кваліфікації проходитимуть 31 серпня, а також 1, 7 і 8 вересня. Чвертьфінали Real Game Cup 2024 очікуються 19 вересня, а півфінали і фінал – 15 вересня 2024 року. Початок кваліфікацій о 12:00. Команди можуть брати участь у будь-якій кількості кваліфікацій, поки не виграють одну з них.

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AUTUMN CUP 2024

Цей турнір від Republic of Gamers, що має схожу мету й практично аналогічні умови, пройде з дещо меншим призовим фондом, однак обіцяє бути не менш цікавим. Турніри ROG CUP уже багато років поспіль проводяться в Україні.

Як і в попередньому випадку, взяти участь у кваліфікаціях на турнір можуть лише громадяни України. Матчі пройдуть онлайн на платформі FaceIT, участь не вимагає жодної оплати.

Очікуються такі етапи:

Стадія відкритих кваліфікацій. 4 кваліфікації онлайн у форматі Double Elimination BO1 і фінал у форматі BO3. В наступну стадію проходить по 1 команді з кожної кваліфікації.

Стадія Play-off. Турнір на 8 команд (4 запрошені і 4 з кваліфікацій) в форматі Single Elimination BO3. У наступну стадію проходить 4 команди.

Стадія фіналів: два півфінали і суперфінал.

Що отримають переможці:

1 місце – 80 000 гривень .

. 2 місце – 40 000 гривень.

3 місце – 10 000 гривень.

4 місце – 10 000 гривень.

5 місце – 2 500 гривень.

6 місце – 2 500 гривень.

7 місце – 2 500 гривень.

8 місце – 2 500 гривень.

Чотири етапи кваліфікацій почнуться вже післязавтра – 24 і 25 серпня, а також 21 і 22 вересня. Чвертьфінали ROG AUTUMN CUP 2024 – 28 вересня, а півфінали і фінал очікуються 29 вересня.

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