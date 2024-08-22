Real Game Cup 2024

Первый турнир, поддерживаемый компанией Lenovo для рекламы ее ноутбуков, допускает к соревнованиям исключительно граждан Украины. Матчи пройдут онлайн, а участие – полностью бесплатное для всех участников.

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Real Game Cup 2024 будет проходить в три этапа на платформе FaceIT, где участникам нужно заполнять регистрационную форму и добавить свою команду к квалификациям:

Стадия открытых квалификаций. 4 квалификации онлайн в формате Double Elimination BO1 и финал в формате BO3. В следующую стадию проходит по 1 команде из каждой квалификации.

Стадия Play-off. Турнир на 8 команд (4 приглашенные и 4 из квалификаций) в формате Single Elimination BO3. В следующую стадию проходит 4 команды.

Стадия финалов: два полуфинала и суперфинал.

Что получат победители:

1 место – 100 000 гривен .

. 2 место – 50 000 гривен.

3 место – 15 000 гривен.

4 место – 15 000 гривен.

5 место – 5 000 гривен.

6 место – 5 000 гривен.

7 место – 5 000 гривен.

8 место – 5 000 гривен.

Квалификации будут проходить 31 августа, а также 1, 7 и 8 сентября. Четвертьфиналы Real Game Cup 2024 ожидаются 19 сентября, а полуфиналы и финал – 15 сентября 2024 года. Начало квалификаций в 12:00. Команды могут участвовать в любом количестве квалификаций, пока не выиграют одну из них.

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AUTUMN CUP 2024

Этот турнир от Republic of Gamers, имеющий схожую цель и практически аналогичные условия, пройдет с несколько меньшим призовым фондом, однако обещает быть не менее интересным. Турниры ROG CUP уже много лет подряд проводятся в Украине.

Как и в предыдущем случае, принять участие в квалификациях на турнир могут только граждане Украины. Матчи пройдут онлайн на платформе FaceIT, участие не требует никакой оплаты.

Ожидаются следующие этапы:

Стадия открытых квалификаций. 4 квалификации онлайн в формате Double Elimination BO1 и финал в формате BO3. В следующую стадию проходит по 1 команде из каждой квалификации.

Стадия Play-off. Турнир на 8 команд (4 приглашенные и 4 из квалификаций) в формате Single Elimination BO3. В следующую стадию проходит 4 команды.

Стадия финалов: два полуфинала и суперфинал.

Что получат победители:

1 место – 80 000 гривен .

. 2 место – 40 000 гривен.

3 место – 10 000 гривен.

4 место – 10 000 гривен.

5 место – 2 500 гривен.

6 место – 2 500 гривен.

7 место – 2 500 гривен.

8 место – 2 500 гривен.

Четыре этапа квалификаций начнутся уже послезавтра – 24 и 25 августа, а также 21 и 22 сентября. Четвертьфиналы ROG AUTUMN CUP 2024 – 28 сентября, а полуфиналы и финал ожидаются 29 сентября.

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