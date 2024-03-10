Вам сподобається: Epic Games оголосила наступну гру, яку віддасть безплатно

Видавництво Epic Games особливо відоме тим, що постійно роздає безплатні ігри. Зазвичай це якісь малобюджетні інді-проєкти, однак часом трапляються й великі та серйозні найменування, в тому числі AAA-ігри. Один з хітів минулих років скоро можна буде забрати для ПК.

Прямо зараз компанія віддає Astro Duel 2. Це піксельна науково-фантастична гра, що пропонує космічні собачі бої. Її можна грати як наодинці, так і в кооперативі.

Дивіться також Frostpunk 2 отримав дату виходу і новий ґеймплейний трейлер

Яку гру чекати далі

Уже 14 березня користувачам стане доступна "Deus Ex – Mankind Divided". Це відеогра на тему кіберпанку, що поєднує в собі елементи шутера від першої особи, стелсу та рольової гри. Вона вийшла ще у 2016 році, отримавши досить непогані відгуки гравців та високі оцінки оглядачів і професійних критиків – грі ставили в середньому 8 балів із 10, а подекуди навіть 9 із 10 балів.

Deus Ex – Mankind Divided є продовженням 2011 року Deus Ex: Human Revolution. Після фіналу попередньої частини людей-кіборгів бояться і переслідують, процвітає тероризм і зростає нерівність між звичайними людьми та вдосконаленими. Головний герой Адам Дженсен повертається й отримує нові технології для модифікації тіла. Працюючи на Інтерпол він буде протистояти терористам.

Отримати "Mankind Divided" можна буде до 21 березня.

Дивіться трейлер Deus Ex – Mankind Divided: відео

Що ще

Разом із Deus Ex можна буде забрати ще один проєкт під назвою The Bridge. Це гра-головоломка, яка змушує гравця переглянути свої знання з фізики. Вона, наприклад, дозволяє маніпулювати гравітацією, щоб проходити крізь різноманітні випробування.

Гра також буде доступна з 14 по 21 березня в Epic Games.