Прямо сейчас компания отдает Astro Duel 2. Это пиксельная научно-фантастическая игра, предлагающая космические собачьи бои. Ее можно играть как в одиночку, так и в кооперативе.

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Какую игру ждать дальше

Уже 14 марта пользователям станет доступна "Deus Ex – Mankind Divided". Это видеоигра на тему киберпанка, сочетающая в себе элементы шутера от первого лица, стелса и ролевой игры. Она вышла еще в 2016 году, получив достаточно неплохие отзывы игроков и высокие оценки обозревателей и профессиональных критиков – игре ставили в среднем 8 баллов из 10, а иногда даже 9 из 10 баллов.

Deus Ex – Mankind Divided является продолжением 2011 года Deus Ex: Human Revolution. После финала предыдущей части людей-киборгов боятся и преследуют, процветает терроризм и растет неравенство между обычными людьми и усовершенствованными. Главный герой Адам Дженсен возвращается и получает новые технологии для модификации тела. Работая на Интерпол он будет противостоять террористам.

Получить "Mankind Divided" можно будет до 21 марта.

Смотрите трейлер Deus Ex – Mankind Divided: видео

Что еще

Вместе с Deus Ex можно будет забрать еще один проект под названием The Bridge. Это игра-головоломка, которая заставляет игрока пересмотреть свои знания по физике. Она, например, позволяет манипулировать гравитацией, чтобы проходить сквозь разнообразные испытания.

Игра также будет доступна с 14 по 21 марта в Epic Games.