Когда ждать новый Frostpunk

Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в том числе и на Game Pass. К этому времени разработчик 11 Bit Studios только сообщал, что Frostpunk 2 выйдет в первой половине 2024 года. К счастью, игра не отстает от графика и не задержится. Релиз следует ожидать уже в этом году 25 июля.

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В новом трейлере, в который вошли несколько новых кадров из игры, также раскрывают содержание Deluxe Edition и планы по бета-версии в апреле 2024 года.

Трейлер Frostpunk 2: видео

Игроки могут оформить предварительный заказ на цифровое делюкс-издание уже сейчас, чтобы получить скидку 10%. Это издание будет содержать "три платные послерелизные DLC". Оно также предоставит "эксклюзивный доступ к сюжетному режиму за 72 часа до официального релиза".

События Frostpunk 2 разворачиваются через 30 лет после Великого Шторма и обещают развить многие темы из предыдущей части, которую игроки так высоко оценили. Она сосредоточится на угрозах и трудностях человеческой природы.

Трейлер был по большей части кинематографическим, но в нем были некоторые проблески игрового процесса. Теперь, когда разработчики объявили дату релиза, можно ожидать трейлеры, которые покажут больше именно геймплея и некоторые новые механики.

Напомним, оригинальная Frostpunk вышла в 2018 году. В ней игроки берут на себя роль лидера города и должны будут управлять его жителями в условиях все более сурового ледяного климата на планете. В продолжении они получат возможность строить более крупные города, разделенные на районы, каждый из которых выполняет определенную функцию. Например, один район может отвечать за производство продуктов, тогда как другой может служить убежищем для людей. Как и предыдущая игра, Frostpunk 2, как ожидается, будет подбрасывать игрокам проблемы, которые заставят их принимать сложные решения и бросать вызов их морали.