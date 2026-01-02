Головний актор Deus Ex назвав розробників "психопатами", які не хочуть випускати продовження

Deus Ex давно вважають однією з ключових серій у жанрі immersive sim, але після 2016 року франшиза фактично зникла з активного виробництва. Попри впізнаваність бренду та віддану фанатську базу, нових ігор не анонсують, а причини цього викликають дедалі більше запитань у спільноти.

Чому Deus Ex досі не отримала нового продовження?

Оригінальна Deus Ex, що вийшла у 2000 році, заклала фундамент для жанру immersive sim разом із такими іграми, як System Shock і Thief. Проєкт став культовим на персональних комп’ютерах завдяки свободі вибору, нелінійності та серйозному підходу до теми змов, технологій і влади. Втім, подальша доля серії була непевною, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

У 2003 році вийшла Deus Ex Invisible War, яка не змогла повторити успіх першої частини.

Лише через вісім років франшизу відродила студія Eidos-Montréal, випустивши Human Revolution у 2011 році.

Гра повернула інтерес до серії, а у 2016 році вийшла Mankind Divided, яка завершила історію Адама Дженсена.

Після цього Deus Ex знову опинилася в режимі очікування.

На тлі сучасної індустрії, де видавці неохоче ризикують із новими інтелектуальними власностями, відсутність нової гри в межах уже відомої серії виглядає дивно. Саме на це звернув увагу Еліас Туфексіс – актор, який озвучив і зіграв Адама Дженсена у двох останніх частинах.

Обговорення виникло після того, як Туфексіс опублікував перелік проєктів, у яких братиме участь у 2026 році. Серед них згадувався Marathon від Bungie та кілька ігор, що перебувають під угодами про нерозголошення. Один із користувачів припустив, що серед них може бути нова Deus Ex. Відповідь актора була жорсткою – він заявив, що нової Deus Ex не буде, бо люди, які ухвалюють рішення щодо франшизи, є "психопатами", цитує FRVR.

Правами на Deus Ex володіє Eidos-Montréal, а сама студія входить до складу холдингу Embracer Group. Ця компанія має суперечливу репутацію в ігровій індустрії через масові скуповування студій, подальші скорочення витрат і відсутність пропорційних результатів у вигляді випущених ігор.

Трейлер Deus Ex: Mankind Divided: дивіться відео

Відомо, що в Eidos-Montréal розробляли новий проєкт у всесвіті Deus Ex у період 2022 – 2024 років. Ця гра не була пов’язана з історією Адама Дженсена, і сам Туфексіс участі в ній не брав. Зрештою Embracer Group скасувала проєкт, а наслідком стали звільнення близько 172 співробітників студії.

У 2024 році актор також коментував цю ситуацію на Reddit, наголошуючи, що його обурює не відсутність власної ролі, а той факт, що через скасування гри його колеги втратили роботу. За його словами, індустрія відеоігор перебуває у складному стані, і подібні рішення лише загострюють проблеми.

Різкі висловлювання Туфексіса, ймовірно, напряму пов’язані саме з цими подіями. І він далеко не єдиний, хто критично ставиться до політики Embracer Group. Для фанатів Deus Ex це означає, що повернення серії в повноцінному форматі залишається малоймовірним, попри культовий статус і великий потенціал франшизи.