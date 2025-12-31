Що зробило 2025 рік таким особливим для кооперативних ігор?

Успіх 2025 року багато в чому пояснюється тим, що студії різного масштабу ризикнули експериментувати з усталеними формулами. Від гігантів індустрії до невеликих команд – усі шукали способи змусити гравців по-справжньому залежати один від одного, пише 24 Канал.

Elden Ring Nightreign

FromSoftware, яка традиційно зосереджувалась на одиночній грі з мінімальними мультиплеєрними елементами, випустила Elden Ring Nightreign – повноцінний кооперативний проєкт. Ця гра створена ексклюзивно для Nintendo Switch 2 і демонструє абсолютно новий підхід японської студії до спільної гри.

Троє гравців об'єднуються як Нічні Мандрівники, щоб пережити триденний цикл. Мапа поступово звужується за принципом королівської битви, штовхаючи команду до все небезпечніших босів, а завершується все битвою з самим Володарем Ночі.

На відміну від класичного Elden Ring, тут світ активно руйнується навколо вас, змушуючи постійно приймати рішення: які зони дослідити, з якими босами битись, куди йти далі. Битви з босами вимагають скоординованої тактики від усіх трьох гравців – тут не можна просто йти напролом, поки інші завдають шкоди. Навіть механіка відродження товаришів незвична: щоб підняти союзника, доведеться атакувати його, зменшуючи лічильник "поваленого" стану.

Механіку пересування також суттєво переробили. Стрибки по стінах, політ на примарних яструбах та відсутність пошкоджень від падінь заохочують вертикальне дослідження та динамічний рух уперед.

Вісім унікальних Нічних Мандрівників мають різні набори атак та ультимативні здібності. На відміну від звичних ігор FromSoftware, де стиль гри визначає зброя, тут потрібно опановувати конкретного персонажа. Згідно з даними материнської компанії Kadokawa, продажі Nightreign навіть перевершили очікування.

Battlefield 6

Battlefield 6 повернувся до коріння франшизи, хоча й додав однокористувацьку кампанію від студії Motive. Втім, саме мультиплеєр став справжньою зіркою релізу. Класова система (Штурмовик, Інженер, Підтримка, Розвідник) знову чітко визначає ролі на полі бою. Кожен клас неповноцінний сам по собі, що підштовхує гравців доповнювати навички один одного.

Особливої уваги заслуговує нова можливість перетягувати поранених товаришів за укриття перед відродженням. Це перетворює виживання загону з бінарного "живий або мертвий" у щось більше тактичне. Баланс між технікою та піхотою відчувається продуманим: гелікоптери потужні, але вразливі до координованого зенітного вогню; танки контролюють території, але страждають від командної тактики піхоти.

Режим Portal повернувся як творча пісочниця, що дозволяє міксувати мапи та створювати власні правила з розширеним набором інструментів.

Перший сезон додав три нові карти, включаючи масштабну Blackwell Fields з броньованим транспортером Traverser Mark 2.

Безкоштовна королівська битва REDSEC не отримала стільки похвал, як основні режими, але у розробників ще є час удосконалити її.

Peak

Peak від студії Landcrab показує, що найбільш інноваційні мультиплеєрні ідеї часто народжуються не у великих студіях, а у маленьких командах. За оцінками Alinea Analytics, гра продалась тиражем майже 15 мільйонів копій. Концепція проста: літак розбивається на горі, четверо скаутів мають дістатися вершини або загинути.

Протягом 4 – 6 годин кампанії гравці піднімаються через п'ять біомів (Узбережжя, Тропіки, Альпійський, Кальдера, Піч), керуючи витривалістю та рятуючи один одного. Лазіння базується на фізиці та справді складне, бо витривалість вимагає правильного управління та відпочинку. Порятунок товариша змушує рятівника жертвувати власною витривалістю та стабільністю. Пошук сумнівної їжі для відновлення сил стає стратегічною головоломкою.

Система голосового чату наближеності змушує гравців буквально триматися разом для комунікації, створюючи занурення та інтимність. Щоденна ротація мап гарантує, що жодне сходження не відчувається ідентичним. Узбережжя знайомить з базовою механікою, Тропіки додають отруйну флору, Альпійський регіон – підступний лід та лавини, Кальдера – вогняну бурю, а Піч – нестабільну вулканічну шахту, де одна помилка відправляє вас у розплавлену лаву.

ARC Raiders

ARC Raiders від Embark Studios змінила напрямок розвитку з безкоштовного кооперативного шутера на преміум extraction shooter з елементами PvPvE. Гра майже ідеально балансує інтенсивність протистояння між гравцями та загрози довкілля. Штучний інтелект тут майже такий же смертоносний та непередбачуваний, як живі опоненти.

Що відрізняє ARC від конкурентів – інтеграція ШІ. Роботи ARC не є мішками для здоров'я або просто перешкодами – це розумні поведінкові вороги з індивідуальними профілями, які можуть становити справжню загрозу. Різноманітність спорядження забезпечує тактичне самовираження, а функція безкоштовних наборів дозволяє тренуватися без ризику втратити найкраще обладнання. ARC Raiders набагато доступніша за Escape from Tarkov.

Механіка евакуації вимагає постійної комунікації. Евакуація ліфтом створює зони активних зіткнень, евакуація потягом вимагає навігації по станціях метро, а люки рейдерів забезпечують тихий швидкий вихід. Кожен тип евакуації потребує різних тактичних підходів. До того ж ARC Raiders дозволяє евакуюватися навіть у пораненому стані.

Split Fiction

Split Fiction від Hazelight Studios знову доводить унікальність студії у створенні кооперативних ігор. Після A Way Out та It Takes Two команда випустила ще один проєкт, який можна пройти лише вдвох у спліт-скрін режимі. Дві авторки, Міо та Зої, опиняються в пастці у вигаданих світах, які вони створили разом. Щоб вибратися, їм доведеться пройти як фентезійне королівство, так і науково-фантастичний світ, який Зої науявляла собі окремо.

Гра фундаментально про примирення на кількох рівнях: творчому, емоційному та романтичному. Split Fiction чергує три різні ігрові структури, кожна вимагає різного кооперативного підходу.

Фентезійні сегменти змушують одного гравця володіти мечем, а іншого – застосовувати магію.

Науково-фантастичні сегменти вимагають розв'язання головоломок, де один контролює маніпулятори гравітації, а інший проходить платформи.

Є також важливі наративні сегменти з діалоговими деревами.

Система Friends Pass, що дозволяє покупцеві запросити друга безкоштовно, повертається, усуваючи звичайні бар'єри для кооперативних ігор.

За перші два місяці Split Fiction продалась тиражем чотири мільйони копій. Голлівуд теж зацікавився – Amazon MGM виграла тендер на екранізацію з Сідні Свіні у головній ролі під режисурою Джона М. Чу.

