Розробники таких проєктів використовують найсучасніші технології motion capture, створюють захопливі світи й розповідають історії, які залишають незабутні емоції. 24 Канал зібрав десять таких прикладів, які залишили слід у серцях фанатів та вплинули на всю ігрову індустрію, хоча таких прикладів існує значно більше.

Дивіться також Відомі найкращі ігри 2025 року за оцінками геймерів: лише кілька з них номіновані на TGA

Які ігри стали еталоном кінематографічності?

Sucker Punch випустила Ghost of Tsushima у 2020 році. Гра стала одним із найкращих зразків історичної фантастики в індустрії. Гравці керують Джином Сакаєм, який захищає та визволяє острів Цусіма від монгольського вторгнення.

Актуальна аналітика по кіберспорту, прогнози та результати топових турнірів – усе це можна знайти на betking. Разом з betking будьте в курсі всіх подій, які формують майбутнє кіберспортивної індустрії!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Центральна історія та глибокі персонажі нагадують класичні самурайські фільми. По суті, ви відчуваєте себе так, ніби граєте у сучасний фільм Акіри Куросави. Розробники навіть додали режим Куросави (Kurosawa Mode), щоб віддати данину знаменитому кінорежисеру. Він робить ваш екран чорно-білим, що додає особливої естетики грі.

Динамічна робота камери та жорстокі бої роблять Ghost of Tsushima гідним наступником жанру. Але особливої уваги заслуговують приголомшливі краєвиди, дизайн локацій, увага до дрібниць, як-от листопад, коли ви проїжджаєте містом на коні.

Огляд Ghost of Tsushima: дивіться відео

Хідео Коджіма ніколи не приховував своєї любові до кінематографу, демонструючи це в серії Metal Gear Solid. Але з Death Stranding та його продовженням автор пішов ще далі. Перша гра розповідає про Сема Портера Бріджеса, який відновлює зв'язки людства після катастрофічної світової події. Оповідь, світобудова та акторські виступи роблять її наративно насиченою.

Друга частина, випущена у 2025 році, демонструє одну з найвражаючих візуалізацій в історії ігор. Дизайн світу вражає своєю красою та нестабільністю через різноманітні природні катастрофи. Технологія захоплення руху настільки неймовірна, що складно повірити, ніби перед вами не справжній Норман Рідус чи інші зіркові актори з касту, а лише їхні цифрові копії.

Трейлер Death Stranding 2: On the Beach: дивіться відео

Clair Obscur: Expedition 33 стала проривним хітом 2025 року завдяки численним елементам. Що стосується кінематографічних деталей, вона переповнена захопливими персонажами, детально пропрацьованим світом та дизайном рівнів, що зачаровує.

Місія зупинити містичну художницю, яка щороку проєктує на небо вік людей, котрі мають загинути, створює відчуття невідкладності. Кожен член команди має трагічну передісторію, що впливає на мотивацію, показану через чудові виступи та захопливі кат-сцени.

Під час покрокових битв камера рухається разом з персонажами, забезпечуючи особливе сприйняття всього, що відбувається на екрані. Кожне середовище вражаюче продумане, закликаючи зупинитися та поринути в його атмосферу.

Нещодавно для гри вийшло велике оновлення, яке, серед іншого, додало українську мову.

Трейлер Clair Obscur: Expedition 33: дивіться відео

Через двадцять років після краху цивілізації останні залишки людства намагаються вижити серед заражених, мутованих грибком під назвою кордіцепс. Кожна зустріч з цими жахливими ворогами та людьми, які борються проти них, супроводжується напруженою роботою камери, освітленням, музикою та бездоганним звуковим дизайном, гідним найпрестижніших горор-класиків.

Серія The Last of Us, випущена між 2013 та 2020 роками, має одні з найшанованіших акторських робіт у відеоіграх. Ешлі Джонсон, Трой Бейкер, Лора Бейлі та багато інших отримали визнання за свою роботу. Разом із візуальною майстерністю та сильними персонажами Naughty Dog, вони зробили цю гру одним із сучасних шедеврів кінематографічності.

Трейлер The Last of Us 2: дивіться відео

Але ще до The Last of Us студія Naughty Dog очолювала рух до кінематографічних ігор із серією Uncharted, яка виходила з 2007 по 2017 рік. Пригоди Натана Дрейка та його товаришів вражали всіх, переносячи в далекі землі для розслідування найнеймовірніших історій та пошуку найпривабливіших скарбів. Екстраординарні локації, підступні лиходії, захопливі історичні таємниці – кожна історія веде вперед у швидкому темпі.

Робота камери та масштабність сетингу франшизи, які ставали грандіознішими з кожною частиною, не поступаються найепічнішим фільмам.

Трейлер Uncharted 4: дивіться трейлер

Серія Red Dead Redemption – це цілий клубок історій, які вам потрібно буде розплутати. Граючи за Джона Марстона чи Артура Моргана, ви отримуєте інструменти для життя на американському кордоні з усіма небезпеками. Обидві гри, випущені у 2010 та 2018 роках, мають одні з найзахопливіших наративів в історії відеоігор, підкріплені підступними антагоністами, напруженими перестрілками та акторами, які настільки глибоко занурилися в ролі, що здаються справжніми.

У цих іграх легко загубитися завдяки майстерно створеним світам із сильним відчуттям реалістичності. Вони пропонують щось справді особливе, розповідаючи зворушливі історії про жадібність, помсту та американську мрію.

Трейлер Red Dead Redemption 2: дивіться відео

Навіть до того, як сучасні ігри почали заглиблюватися в кінематографічну територію, God of War пропонувала захопливу історію помсти з трагічними фігурами та вражаючими поворотами. Тут достатньо зрад та жорстокості, щоб гравці повертались знову.

Коли серія перейшла від грецької до скандинавської міфології, кінематографічні якості лише зросли. Рішення ніколи не робити зрізів, чи під час геймплею, чи під час кат-сцен, надало документальної близькості, яка тримала нас у дії, зберігаючи необхідний шарм для кожного захопливого бою з босом. Історія стала більш особистою, виступи багатошаровими, а масштаб величнішим.

Трейлер God of War Ragnarök: дивіться відео

Detroit: Become Human є технічним шедевром із захопленням руху голлівудського рівня з приголомшливою графікою, музикою, реалістичними моделями персонажів та атмосферними локаціями у роздільній здатності 4K на ПК.

Гра досліджує стосунки між андроїдами та людством через трьох взаємопов'язаних протагоністів у недалекому майбутньому, де кожне рішення має постійні наслідки, створюючи численні розгалужені наративи та кінцівки.

Трейлер Detroit: Become Human: дивіться відео

Alan Wake 2 пропонує інтенсивний кінематографічний екшн-трилер з виключною візуальною точністю. Гравці можуть вибрати між режимом якості 4K при 30 кадрах за секунду, розробленим з кінематографічною презентацією, або режимом продуктивності на 60 кадрів.

Гра містить відеопослідовності живої дії, зняті з кінематографічною частотою кадрів, поряд з густими, геометрично складними середовищами з багатошаровою рослинністю та складними взаємодіями світла й матеріалів. Передові техніки рендерингу, включно з трасуванням променів на потужних системах, створюють неймовірно багаті деталізовані візуали.

Трейлер Alan Wake 2: дивіться відео

Life is Strange обирає абсолютно інший підхід, представляючи себе як гру в обгортці інді-фільму, яка надає пріоритет реалістичним діалогам, автентичним акторським виступам та дуже особливій атмосфері в стилі американських серіалів 90-х – з яскравими кольорами, особливою мальованою графікою та м'яким кольорам замість вибухового видовища.

Гра виділяється механікою перемотування часу, яка дозволяє експериментувати з розмовами та рішеннями, змінювати напрямки історії та формувати емоційний зв'язок з персонажами.

Трейлер Life is Strange: дивіться відео