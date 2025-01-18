16 січня 2025 року обірвалося життя кіногенія Девіда Лінча і на його честь, PlayStation пригадали про співпрацю з відомим режисером, інформує 24 Канал.

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Відомий перш за все своїми кінороботами на кшталт Твін Піксу та Малголленд Драйв, режисер не цурався братися за рекламні проєкти, але й у них відтворював свій неповторний стиль.

Таким був і рекламний ролик, створений Лінчем для PlayStation 2.

Невдовзі після трагічної звістки, його опублікував офіційний обліковий запис PlayStation в Австралії у соцмережі X.

Спочивай з миром Девід Лінч,

– йдеться в дописі.

Відома реклама PS 2 від генія – дивіться відео

Смерть Лінча стала важкою втратою для світу кінематографа, але творчий доробок митця навіки залишив слід у його історії та серцях мільйонів глядачів його творів.