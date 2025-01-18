PlayStation вшанували режисера Девіда Лінча, пригадавши рекламу, яку він зняв для консолі
- Компанія PlayStation вшанувала пам'ять Девіда Лінча, опублікувавши його давній рекламний ролик для PlayStation 2.
- Смерть Лінча 16 січня 2025 року стала важкою втратою для світу кінематографа.
Компанія PlayStation вшанувала пам'ять культового кінорежисера Девіда Лінча, опублікувавши в соцмережі X давній рекламний ролик, знятий генієм.
16 січня 2025 року обірвалося життя кіногенія Девіда Лінча і на його честь, PlayStation пригадали про співпрацю з відомим режисером, інформує 24 Канал.
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Відомий перш за все своїми кінороботами на кшталт Твін Піксу та Малголленд Драйв, режисер не цурався братися за рекламні проєкти, але й у них відтворював свій неповторний стиль.
Таким був і рекламний ролик, створений Лінчем для PlayStation 2.
Невдовзі після трагічної звістки, його опублікував офіційний обліковий запис PlayStation в Австралії у соцмережі X.
Спочивай з миром Девід Лінч,
– йдеться в дописі.
Відома реклама PS 2 від генія – дивіться відео
Смерть Лінча стала важкою втратою для світу кінематографа, але творчий доробок митця навіки залишив слід у його історії та серцях мільйонів глядачів його творів.