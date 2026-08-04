Зірка Marvel може стати новим Кратосом після виходу Раяна Герста з серіалу God of War

Дейв Батиста веде переговори щодо головної ролі в серіалі God of War від Amazon. Актор може замінити Раяна Герста, який змушений був покинути проєкт через серйозну травму на знімальному майданчику.

Вимушена заміна та новий фаворит

Виробництво серіалу зіткнулося з непередбачуваними труднощами кілька тижнів тому. Актор Раян Герст, відомий за серіалом "Сини анархії", під час виконання каскадерського трюку розірвав біцепс. Травма виявилася настільки серйозною, що знадобилися операція та тривалий період реабілітації. Це поставило під загрозу графік зйомок першого сезону, тому команда вирішила знайти нового виконавця ролі Кратоса, пише Wccftech.

Головним претендентом на роль грецького напівбога став 57-річний Дейв Батиста. Попри свій вік, колишня зірка реслінгу перебуває у чудовій фізичній формі. Нещодавно він завершив роботу над екшн-фільмом "Горець", де зіграв лиходія Кургана – персонажа, якого в оригінальній стрічці 1986 року втілив Кленсі Браун. Для цієї ролі актору довелося підтримувати форму, тож перевтілення в Кратоса не стане для нього проблемою.

Дейв Батиста вже давно довів свою майстерність як серйозний, драматичний та характерний актор. Його кар'єра в Голлівуді стрімко пішла вгору після ролі Дракса Руйнівника у кіновсесвіті Marvel. Також він запам'ятався глядачам у таких стрічках, як "Дюна" Дені Вільньова, "Армія мерців", "Ножі наголо: Скляна цибуля" й у другому сезоні серіалу "See".

Цікаво, що сам Батиста роками мріяв про екранізацію іншої гри – Gears of War, і навіть з'явився там як ігровий персонаж у мультиплеєрному режимі. Проте експерти зазначають, що роль суворого Бога війни підходить йому навіть краще.

Окрім головного героя, Amazon планує оновити акторський склад і для інших ключових персонажів. Зокрема, шукають заміну виконавцям ролей Атрея і Труд. Це рішення не пов'язане з травмами, а було заплановане від початку. Творці хочуть відобразити значний часовий стрибок між подіями оригінальної гри 2018 року та сиквелом God of War Ragnarök. Актори Каллум Вінсон та Айленд Остін, які грали ці ролі у першому сезоні, за віком не підійдуть для зйомок наступних етапів історії, де персонажі мають виглядати значно дорослішими.

Процес кастингу на ці позиції триває паралельно з переговорами щодо участі Батисти.