Вынужденная замена и новый фаворит

Производство сериала столкнулось с непредвиденными трудностями несколько недель назад. Актер Райан Херст, известный по сериалу "Сыны анархии", во время выполнения каскадерского трюка разорвал бицепс. Травма оказалась настолько серьезной, что потребовались операция и длительный период реабилитации. Это поставило под угрозу график съемок первого сезона, поэтому команда решила найти нового исполнителя роли Кратоса, пишет Wccftech.

Главным претендентом на роль греческого полубога стал 57-летний Дэйв Батиста. Несмотря на свой возраст, бывшая звезда рестлинга находится в отличной физической форме. Недавно он завершил работу над экшн-фильмом "Горец", где сыграл злодея Кургана – персонажа, которого в оригинальной картине 1986 года воплотил Кленси Браун. Для этой роли актеру пришлось поддерживать форму, поэтому перевоплощение в Кратоса не станет для него проблемой.

Дэйв Батиста уже давно доказал свое мастерство как серьезный, драматический и характерный актер. Его карьера в Голливуде стремительно пошла в гору после роли Дракса Разрушителя в киновселенной Marvel. Также он запомнился зрителям в таких фильмах, как "Дюна" Дени Вильнева, "Армия мертвецов", "Ножи на острие: Стеклянный лук" и во втором сезоне сериала "See".

Интересно, что сам Батиста годами мечтал об экранизации другой игры – Gears of War – и даже появился там в качестве игрового персонажа в многопользовательском режиме. Однако эксперты отмечают, что роль сурового Бога войны подходит ему даже лучше.

Помимо главного героя, Amazon планирует обновить актерский состав и для других ключевых персонажей. В частности, ищут замену исполнителям ролей Атрея и Труда. Это решение не связано с травмами, а было запланировано изначально. Создатели хотят отобразить значительный временной скачок между событиями оригинальной игры 2018 года и сиквелом God of War Ragnarök. Актеры Каллум Винсон и Айленд Остин, сыгравшие эти роли в первом сезоне, по возрасту не подойдут для съемок следующих этапов истории, где персонажи должны выглядеть значительно взрослее.

Процесс кастинга на эти роли проходит параллельно с переговорами о участии Батисты.