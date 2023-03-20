Пересування підземеллями є серцевиною франшизи Diablo. Blizzard раніше підтверджувала, що нова гра включатиме понад 150 "створених вручну, але процедурно згенерованих" підземель.

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Проблема підземель у Diablo 4

Нині низка гравців бета-версії Diablo 4 стурбовані тим, що дизайн підземель Blizzard занадто простий. Вони бояться, що це може зробити повторне проходження гри нудним і виснажливим.

Процедурно згенеровані підземелля лежать в основі серії Diablo, що повертається до оригінальної гри. Незважаючи на те, що в Diablo було унікальне підземелля, у міру того, як гравці заходили глибше, дизайн кожного рівня був унікальним порівняно з попередніми.

Однак уже Diablo 3 зазнала жорсткої критики за планування підземель. Гравці вважали, що вони були надто простими, у них не було складнощів як Diablo та Diablo 2, але вони були спрощені для швидшого проходження.

Тепер Diablo 4, здається, піддається критиці з тієї ж причини, що й Diablo 3. У субредітах Diablo та Diablo 4 поточні найпопулярніші публікації говорять, що підземелля нової бета-версії занадто прості та не мають достатньої рандомізації.

Геймери стверджують, що підземелля "жорстоко повторюються", і це швидко набридає. Інша публікація стверджує, що третина підземель має "точнісінько такий самий макет". Тож, як і в Diablo 3, там немає відчуття дослідження.