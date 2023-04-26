Грати "вічно" в Diablo 4 не вийде: у грі буде надскладний фінальний бос

Blizzard розповіли, що в підземеллях Diablo 4 на геймерів очікує доволі довгий процес. Та грати в гру вічно все одно не вдасться.

У своєму інтерв'ю помічник ігрового директора Джо Пайпора підтвердив, що підземелля ставатимуть складнішими навіть після сотого рівня. Та все ж існує межа складності гри.

Читайте також PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні "Феофанія" медикаментами

"Вічної" гри в Diablo 4 не буде

Своїми заявами про ендґейм Diablo 4 працівники Blizzard викликали перестороги, що гру перетворюватимуть на ММО. Розробники це помітили й днями запевнили спільноту, що Diablo 4 не планує руйнувати серію, яку так обожнюють фанати.

Diablo 4 не призначена для вічної гри. Так, є істоти, з якими ви зустрінетеся на рівнях, вищих за 100. Проте це тільки спосіб перевірити себе, свого персонажа та його збірку на те, як далеко ви зможете зайти,

– запевнив Джо Пайпора.

Помічник керівника розробки розповів, що при досягненні 100-го рівня ви зможете зустрітися з найсильнішим супротивником у грі – фінальним босом Підземель кошмарів.

"На 100-му рівні ми підготували надзвичайну битву з босом, найскладніше випробування, яке чекає вас у Diablo 4. Ми очікуємо, що гравці вживуться в роль свого героя, правильно підберуть його таланти і зроблять все, щоб ваша збірка працювала на максимум. Тільки тоді у вас буде можливість перемогти цього боса", – наголосив Пайпора.

Водночас він не розкрив деталей щодо, якого саме надскладного боса очікувати геймерам. Та невдовзі це можна буде перевірити самотужки, адже реліз гри запланований вже на 6 червня.