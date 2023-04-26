В своем интервью помощник игрового директора Джо Пайпора подтвердил, что подземелья будут сложнее даже после сотого уровня. И все же существует предел сложности игры.

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"Вечной" игры в Diablo 4 не будет

Своими заявлениями об эндгейме Diablo 4 работники Blizzard вызвали опасения, что игру будут превращать в ММО. Разработчики это заметили и на днях заверили сообщество, что Diablo 4 не планирует разрушать серию, которую так обожают фанаты.

Diablo 4 не предназначено для вечной игры. Да, есть существа, с которыми вы встретитесь на уровнях выше 100. Однако это только способ проверить себя, своего персонажа и его сборник на то, как далеко вы сможете зайти,

– заверил Джо Пайпора.

Помощник руководителя разработки рассказал, что при достижении 100-го уровня вы сможете встретиться с сильнейшим противником в игре – финальным боссом Подземелий кошмаров.

"На 100-м уровне мы подготовили чрезвычайную битву с боссом, самое сложное испытание, которое ждет вас в Diablo 4. Мы ожидаем, что игроки вживутся в роль своего героя, правильно подберут его таланты и сделают все, чтобы ваш сборник работал на максимум. Только тогда у вас будет возможность победить этого босса", – подчеркнул Пайпор.

В то же время он не раскрыл деталей относительно того, какого сверхсложного босса ожидать геймерам. Но скоро это можно будет проверить самостоятельно, ведь релиз игры запланирован уже на 6 июня.