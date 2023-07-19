Гравці Diablo 4 не зраділи новій унікальній зброї

Після виходу нової унікальної зброї для чаклунів частина гравців Diablo 4 висловили невдоволення її можливостями. Мова про чарівну паличку Oculus.

Створення чудових персонажів у Diablo 4 обов'язково передбачає пошук надійного спорядження для покращення статистики, а унікальна зброя є одним із найкращих споряджень, які можна сподіватися знайти.

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Не надто вдала унікальна зброя в Diablo 4

Багато фанатів постійно шукають найкращу унікальну зброю в Diablo 4, щоб покращити свій стиль гри та зробити її більш смертоносною для мешканців пекла. Звичайно, не всі вони можуть бути переможцями, а деякі унікальні види зброї просто не варті зусиль, витрачених на пошуки.

Геймери, які надають перевагу класу чаклуна, вже відчули це й висловлюють своє розчарування. Схоже на те, що нова унікальна зброя чаклуна Oculus не надто корисна.

Ця паличка є однією з шести видів нової унікальної зброї, доданої в нещодавньому оновленні Diablo 4. Втім, вона, очевидно, не найкраща з серії. Насправді чимало гравців у Reddit запитують, чому її взагалі додали до гри.

Ця чарівна паличка дає чаклуну ефект телепорту безкоштовно. Крім того, коли гравець ухиляється за допомогою телепорту палички, він потрапляє у випадкове місце. Тож гравці сходяться на думці, що ця зброя не дуже корисна і навіть шкідлива.

Головна проблема для шанувальників полягає в тому, що випадкова телепортація може бути неймовірно небезпечною. Незнання, куди вони потраплять, може відправити непідготовленого гравця до смертельних ситуацій.