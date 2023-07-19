Создание замечательных персонажей в Diablo 4 обязательно предполагает поиск надежного снаряжения для улучшения статистики, а уникальное оружие является одним из самых лучших снаряжений, которые можно надеяться найти.

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Не слишком удачное уникальное оружие в Diablo 4

Многие фанаты постоянно ищут лучшее уникальное оружие в Diablo 4, чтобы улучшить свой стиль игры и сделать его более смертоносным для жителей ада. Конечно, не все они могут быть победителями, а некоторые уникальные виды оружия просто не стоят усилий, затраченных на поиски.

Геймеры, предпочитающие класс колдуна, уже почувствовали это и выражают свое разочарование. Похоже, что новое уникальное оружие колдуна Oculus не слишком полезно.

Эта палочка является одним из шести видов нового уникального оружия, добавленного в недавнем обновлении Diablo 4. Впрочем, она, очевидно, не самая лучшая из серии. На самом деле многие игроки Reddit спрашивают, почему ее вообще добавили к игре.

Эта волшебная палочка дает колдунный эффект телепорта бесплатно. Кроме того, когда игрок уклоняется с помощью телепорта палочки, он попадает в случайное место. Поэтому игроки сходятся во мнении, что это оружие не очень полезно и даже вредно.

Главная проблема для поклонников состоит в том, что случайная телепортация может быть невероятно опасна. Незнание, куда они попадут, может отправить неподготовленного игрока в смертельные ситуации.