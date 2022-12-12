Популярна франшиза відома своїм жорстоким насильством і великою кількістю крові. Тепер рейтинги підтвердили присутність усіх трьох ключових елементів одним махом, а також кілька додаткових ласих шматочків інформації.

Читайте також PIN-UP Foundation забезпечив мешканців Запорізької області гуманітарною допомогою

Оцінка гри Diablo 4

Той факт, що Diablo 4 буде дуже жорстокою грою, не здивує шанувальників франшизи. Як й очікувалося після попередніх переглядів Diablo 4, ESRB тепер підтвердив, що гра буде насильницьким випробуванням у всіх розуміннях.

Diablo 4 отримала офіційний віковий рейтинг 17+ від ESRB завдяки "інтенсивному насильству", яке включає різні рівні розчленування та каліцтва, велику кількість крові, а також різноманітні креативні способи знищити цілі орди демонічних ворогів.

Офіційний трейлер гри Diablo 4: дивіться відео

Гравці можуть очікувати багато бризок крові під час бою та поза ним, і тепер підтверджено, що дизайн рівнів ближчий до того, що було в Diablo 2 у минулому, з великою кількістю понівечених тіл на шипах і торсах з відкритими нутрощами.

Опис ESRB також підтверджує, що Diablo 4 матиме різні типи внутрішньоігрових покупок. Однак це питання може бути проблематичним для деяких гравців. Вже деякий час відомо, що Blizzard прагне зробити Diablo 4 грою з живим обслуговуванням, але деталі досі не обговорювалися.