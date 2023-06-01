Реліз гри Diablo 4 запланований 6 червня на 13:00 за центральноєвропейським часом. Та для тих, хто оформив передзамовлення, гра стане доступною вже з 13:00 2 червня.

Також цікаво Як відеоігри можуть покращити продуктивність у роботі

Попереднє завантаження Diablo 4

Звісно ж, інформація про можливість раніше почати гру є чудовою новиною для шанувальників. Адже вони з нетерпінням чекали цієї нагоди після анонсу гри ще у 2019 році.

When the gates of Hell open, be ready. ️



Pre-load #DiabloIV now on PC and console. pic.twitter.com/6qfjIIM3KO — Diablo (@Diablo) May 30, 2023

Попередня гра серії – Diablo 3 – вийшла ще у 2012 році. Тож на продовження шанувальникам довелося чекати довгих 11 років.