Реліз гри Diablo 4 запланований 6 червня на 13:00 за центральноєвропейським часом. Та для тих, хто оформив передзамовлення, гра стане доступною вже з 13:00 2 червня.
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Попереднє завантаження Diablo 4
Звісно ж, інформація про можливість раніше почати гру є чудовою новиною для шанувальників. Адже вони з нетерпінням чекали цієї нагоди після анонсу гри ще у 2019 році.
Попередня гра серії – Diablo 3 – вийшла ще у 2012 році. Тож на продовження шанувальникам довелося чекати довгих 11 років.