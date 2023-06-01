Попереднє завантаження Diablo 4 вже доступне на всіх платформах

Щоб почати проходження Diablo IV одразу в момент її релізу, Blizzard пропонує заздалегідь завантажити гру на свої пристрої. Так, попереднє завантаження гри на всіх платформах стартувало 31 травня.

Реліз гри Diablo 4 запланований 6 червня на 13:00 за центральноєвропейським часом. Та для тих, хто оформив передзамовлення, гра стане доступною вже з 13:00 2 червня.

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Попереднє завантаження Diablo 4

Звісно ж, інформація про можливість раніше почати гру є чудовою новиною для шанувальників. Адже вони з нетерпінням чекали цієї нагоди після анонсу гри ще у 2019 році.

Попередня гра серії – Diablo 3 – вийшла ще у 2012 році. Тож на продовження шанувальникам довелося чекати довгих 11 років.