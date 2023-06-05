З огляду на те, що гра Diablo 4 має великий відкритий світ, багатьом шанувальникам цікаво, якою саме буде тривалість кампанії.

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Яка тривалість гри Diablo 4

Тривалість кампанії може відрізнятися залежно від уподобань гравця та рівня його навичок. Та розробники дали відповідь щодо орієнтовного періоду часу, який знадобиться гравцеві всередньому, щоб пройти основну історію.

Тривалість кампанії Diablo 4 для більшості гравців має тривати близько 35 годин. Ці дані підтвердили директор гри Diablo Джо Шелі та генеральний менеджер Род Фергюссон в інтерв'ю у 2022 році.

Звичайно, це може залежати безпосередньо від геймерів. Деякі гравці можуть закінчити кампанію й приблизно за 20 годин. Та загалом гравці отримали приблизне уявлення про те, чого очікувати від нової гри.

Трейлер гри Diablo 4: дивіться відео

Перед запуском розробники заявляли, що свобода гравців у Diablo 4 повністю була забезпечена під час розробки гри. Кампанія Diablo 4 є нелінійною, тож вона дозволить гравцям рухатися в будь-якому напрямку, який вони оберуть.