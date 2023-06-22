У іграх на кшталт Diablo завжди приховано чимало секретів, тому не дивно, що фанати гри посилено розшукують "рівень з коровами" навіть після запевнення розробників про те, що його не існує.

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Якщо знайти секретний рівень геймерам все ще не вдалося, то з секретною сценою після титрів все зовсім інакше.

Принаймні, гравець під ніком AnActualSadTaco стверджує, що він побачив короткий ролик, вдруге завершивши сюжетну кампанію.

Відео, яке він опублікував показує як екран стає темним після того, як титри Diablo 4 закінчуються, але невдовзі тишу порушує гучний гуркіт.

В кадрі з'являється рогатий червоний череп демона, він блимає і тремтить на екрані кілька секунд, перш ніж зникнути.

Секретна сцена у Diablo 4: дивитися відео

AnActualSadTaco завершив кампанію втретє, щоб перевірити власну теорію про те, що після цього секретна сцена може стати довшою, але як виявилося це не так.

Невдовзі з'явилися інші гравці, які також стверджують, що бачили цей ролик після титрів.

Стверджується, що він може бути натяком на наступного антагоніста, який швидше за все з'явиться в проєкті разом з DLC.

Найбільш логічним варіантом фанатам видається те, що ним стане демон Люсіон – брат Ліліт (антагоністки з базової кампанії).