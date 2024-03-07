Нове змагання "Низка випробувань"
Гравці максимального рівня зможуть змагатися один з одним у новому підземеллі Gauntlet. Це високорівневе нелінійне випробування, яке даватиме нагороди за вбивство босів і монстрів, відкриття скринь та інші активності.
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Рейтингова таблиця учасників забігів продемонструє, кому краще вдається битися. На проходження буде даватися всього вісім хвилин, усі появи монстрів будуть ідентичними для будь-яких копій підземель. Вони будуть розділені за класами, платформами та розміром груп. Пройти випробування можна буде разом із друзями.
Деталі про підземелля у ролику від розробників: відео
Нові старі здібності
У гру також повертаються деякі вампірські вміння з "Сезону крові", міць яких було змінено. Уміння доступні у вигляді легендарних аспектів як у сезонних, так і у вічних світах на всіх рівнях світу.
- Аспект Проклятого дотику.
- Аспект Метаморфози.
- Аспект Киплячої крові.
- Аспект Hectic.
- Аспект Безсмертя.
- Аспект Сходу місяця.
Крім того, патч привніс величезну кількість змін балансу, які стосуються предметів, легендарних аспектів і різних елементів ігрових класів. Було оновлено й інтерфейс гри — наприклад, тепер використовувані вміння відображаються в профілі тощо. А ще патч виправив цілий набір багів, пов'язаних із ґеймплеєм і тим же інтерфейсом. Крім того, було покращено продуктивність і стабільність.