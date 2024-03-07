Нове змагання "Низка випробувань"

Гравці максимального рівня зможуть змагатися один з одним у новому підземеллі Gauntlet. Це високорівневе нелінійне випробування, яке даватиме нагороди за вбивство босів і монстрів, відкриття скринь та інші активності.

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Рейтингова таблиця учасників забігів продемонструє, кому краще вдається битися. На проходження буде даватися всього вісім хвилин, усі появи монстрів будуть ідентичними для будь-яких копій підземель. Вони будуть розділені за класами, платформами та розміром груп. Пройти випробування можна буде разом із друзями.

Деталі про підземелля у ролику від розробників: відео

Нові старі здібності

У гру також повертаються деякі вампірські вміння з "Сезону крові", міць яких було змінено. Уміння доступні у вигляді легендарних аспектів як у сезонних, так і у вічних світах на всіх рівнях світу.

Аспект Проклятого дотику.

Аспект Метаморфози.

Аспект Киплячої крові.

Аспект Hectic.

Аспект Безсмертя.

Аспект Сходу місяця.

Крім того, патч привніс величезну кількість змін балансу, які стосуються предметів, легендарних аспектів і різних елементів ігрових класів. Було оновлено й інтерфейс гри — наприклад, тепер використовувані вміння відображаються в профілі тощо. А ще патч виправив цілий набір багів, пов'язаних із ґеймплеєм і тим же інтерфейсом. Крім того, було покращено продуктивність і стабільність.

Повний список усіх оновлень можна знайти на офіційному сайті розробників.