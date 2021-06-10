Величезні мапи на 128 гравців та природні катаклізми: DICE представила Battlefield 2042

Студія DICE провела презентацію, яка була присвячена Battlefield 2042. Геймерам показали перший трейлер гри, а також розповіли чимало цікавої інформації про цей проєкт.

Напевно, всі шанувальники шутерів з нетерпінням чекали на презентацію нової частини у серії Battlefield. Одразу ж варто зазначити, що розробники не розчарували геймерів, хоча поки й не показали повноцінний геймплей.

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Варто розпочати з того, що нова частина у цій серії буде називатися Battlefield 2042. Події цієї відеогри розгорнуться у недалекому майбутньому, у дуже "темний" для нашої планети час. Річ у тім, що людство вичерпало майже всі запаси корисних ресурсів, а США та Росія розпочнуть війну за залишки. Щоправда, сюжетної кампанії у Battlefield 2042 не буде, хоча розробники й відзначили, що якусь історію вони все-таки спробують розповісти (через мапи та оперативників).

Цього разу студія DICE серйозну ставку зробила саме на багатокористувацький режим. Розробники пообіцяли, що у цій частині будуть найбільші мапи в історії серії, які розраховані на 128 гравців (64 на PS4 та Xbox One). Уже відомо, що у грі буде динамічна зміна погоди, а також різноманітні руйнівні природні явища (торнадо чи піщані бурі). Автори відзначили, що на старті у Battlefield 2042 будуть наступні мапи:

Orbital – космодром у Французькій Гвіані.

Hourhlass – сипучі піски на території Катару.

Kaleidoscope – місто з хмарочосами у Південній Кореї.

Manifest – порт у Сінгапурі.

Discarded – майданчик для розбору старих кораблів, який знаходиться на побережжі Індії.

Breakaway – місце добування нафти та газу в Антарктиді.

Renewal – сільськогосподарський центр в Єгипті.

Мапи у відеогрі Battlefield 2042 / Фото Electronic Arts

Також варто відзначити, що класичну систему класів замінять спеціалісти, яких буде десять на старті. У кожного такого бійця буде своя спеціалізація, а також унікальний набір вмінь. Різноманітну екіпіровку можна буде налаштовувати окремо, а кастомізувати зброю можна навіть під час матчів.

Загалом багатокористувацький режим буде поділено на три типи: "All-Out Warfare" з деякими класичними режимами, "Hazard Zone", який розрахований на командну роботу, а також секретний (покажуть 22 липня). Розробники відзначили, що планують розвивати Battlefield 2042 кілька років, а для цього вони будуть використовувати систему з сезонами та бойовими перепустками (на три місяці).

Наостанок варто відзначити, що реліз Battlefield 2042 відбудеться вже 22 жовтня на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard, Gold та Ultimate. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.

Кінематографічний трейлер відеогри Battlefield 2042 – відео