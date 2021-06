Ретчет і Кланк, безсумнівно, одні з найбільш відомих компаньйонів у світі відеоігор. Історія їхніх спільних пригод триває ось уже майже 20 років, і у зв'язку з виходом нової частини франшизи ми вирішили розповісти про їх еволюцію тим, хто раніше нічого про них не чув, і нагадати тим, хто їх вже давно знає і любить.

Трейлер нової частини відомої франшизи під назвою Rift Apart

Знайомтесь, Ретчет та Кланк!

Ретчет – представник лисоподібної раси ломбаксів, що перебуває на межі вимирання. Живучи далеко від рідної планети Фастун, він усе життя мріяв подорожувати галактикою і натхненно працював над побудовою свого зорельоту, який, власне, мусив йому в цьому допомогти.

У цей час на іншому кінці галактики гігантський завод лиходіїв штампував бойових роботів, але в якийсь момент трапився збій і з конвеєра зійшла не машина-вбивця, а маленький і дуже розумний робот на ім'я Кланк. Дізнавшись про жахливі плани своїх творців щодо завоювання галактики, останній втік від них та випадково зустрів Ретчета.



Ретчет та Кланк у першій грі від 2002 року та у майбутній Rift Apart (2021) / зображення playstation.com

Далі починається класична історія про справжню дружбу та порятунок галактики, яка ось уже 20 років тримає інтерес мільйонів фанатів.

Трішки історії

Франшиза вміщує в собі цілих 14 ігор для консолей PlayStation та ще 2 мобільні проєкти. За час свого існування вона пройшла неймовірний шлях розвитку, який вартий того, щоб ним захоплюватись.

Перша гра серії, що була представлена в далекому 2002 році на PlayStation 2, спричинила справжній фурор та надовго стала візитною карткою студії Insomniac games. Уже тоді в основу проєкту були закладені всі ключові механіки, які так полюбилися фанатам. Ретчет носив друзяку Кланка на спині, вивчаючи великі рівні в химерних декораціях найрізноманітніших планет.

Ломбакс завзято стрибав платформами, розбивав дерев'яні ящики в пошуках ігрової валюти (маленьких блискучих болтиків) та купував на неї нове спорядження та апгрейди, вирішував логічні задачки з допомогою розвідного ключа і Кланка та брав участь в перегонах і справжніх космічних баталіях, але найчастіше, звичайно, стріляв у все, що рухається.

Ratchet & Clank (2002) / зображення IGN

Що робить серію особливою?

Одним із найважливіших та найпривабливіших елементів геймплею франшизи Ratchet and Clank завжди була шалена різноманітність арсеналу головного героя.

Зброя та особливості її використання у новинці від Insomniac Games

Самонавідні ракети, компактна гаубиця зі снарядами, що стрибають по карті в пошуках цілей, різномасні вогнемети, бластери та гвинтівки, рукавичка, що викликає на допомогу загін маленьких роботів камікадзе, гармата, що засмоктує ворогів і перетворює їх на патрони та променева гвинтівка, яка перетворює їх же у маленьких звіряток – це далеко не повний список того, чим можна знищувати всіх, хто стає на шляху зіркового дуету.

Рукавиця, що викликає роботів-камікадзе у Ratchet & Clank (2016) та Rift Apart (2021)

Окремої похвали завжди заслуговували дизайн рівнів та графічна складова проєктів, які значно випереджали свій час. Усе це призвело до того, що у будь-якій частині серії на екрані твориться невпинний та мальовничий екшн, але при цьому геймплей у жодному разі не можна назвати перенасиченим зайвими елементами. Грати у Ratchet and Clank справді весело та цікаво, а чи не це головне завдання відеоігор?

Як еволюціонували ігри франшизи?

Після успіху першої гри наступні проєкти були частиною тривалого процесу шліфування і поліпшення робочої формули. Продовження виходили щороку та розповідали самодостатні, але при цьому пов'язані в єдину сюжетну лінію історії, у яких герої стикалися з новими небезпеками та лиходіями.

Мальовничий дизайн рівнів ставав ще виваженішим, а картинка все гарнішою і більш технологічною. Змінювався також набір гаджетів і зброї, він ставав все різноманітнішим і навіженішим у хорошому сенсі цього слова.

Планета Саграсо у Tools of Destruction (2007) та Rift Apart (2021)

У 2007 році пригоди Ретчета та Кланка опинилися в авангарді стартової лінійки ігор для нової консолі PlayStation 3. Нова частина з підзаголовком "Tools of Destruction" для свого часу виглядала просто надзвичайно і демонструвала граничні можливості свіженької консолі. Наступні 2 великі проєкти продовжували історію "Tools of Destruction" та розкривали все більше інформації про "справжнє призначення" Ретчета та таємницю його нібито зниклої раси.

Зброя теж еволюціонує: Bouncer з Ratchet & Clank (2016) та The Enforcer з Rift Apart (2021)

Сиквели також обросли новими механіками. В "Quest for Booty", наприклад, з'явилися темні локації які необхідно було висвітлювати факелом, а сам Ретчет навчився пересувати предмети за допомогою розвідного ключа. У "A Crack in Time" своєю чергою гравцям надали можливість вільно подорожувати між планетами на кораблі й вирішувати головоломки засновані на управлінні часом.

У 2011 році вийшла "All for one", в якій ставку було зроблено на кооперативне проходження учотирьох, а вже рік потому світ побачила "Qforce" – спроба схрестити усталену формулу успіху серії з популярним на той момент жанром "tower defence". А вже у фінальній для PlayStation 3 частині серії "Nexus" розробники почали загравати з гравітацією, кружляючи голову гравців неймовірними головоломками та піруетами Ретчета й Кланка.

Детальніший погляд на Кланка у Ratchet & Clank (2016) та Rift Apart (2021)

Потім була перша частина перезапуску всесвіту Ratchet & Clank (2002) від 2016 року з поліпшеною графікою і кращою продуктивністю, яка наразі входить в PS Plus Collection та доступна всім користувачам PS5 з підпискою на сервіс PS Plus.

Протягом усієї історії франшизи розробникам вдавалося кожного разу вносити в гру все нові механіки та ходи, нанизуючи їх на основу геймплею, – і це блискуче спрацьовувало. Кожна гра серії по-своєму унікальна, але при цьому схожа на попередню, тож ми маємо всі підстави вважати, що майбутня Ratchet & Clank: Rift Apart не стане винятком.

Чого чекати від Ratchet & Clank: Rift Apart?

Схоже на те, що Rift Apart судилося повторити долю Tools of Destruction, адже вона також виходить в авангарді консолі нового покоління від PlayStation.

У численних трейлерах та відео була продемонстрована приголомшлива графіка з підтримкою трасування променів в 4К і HDR режимом з частотою у 60 кадрів в секунду. Новою особливістю старого-доброго геймплею стануть блискавичні подорожі реальностями за допомогою спеціальних "міжвимірних порталів", а зробить їх використання можливим надшвидкісний SSD накопичувач новітньої консолі PS5.

Ретчет та Кланк на всіх парах прямують до порталу / зображення playstation.com

Окрім суттєвого оновлення арсеналу Ретчета, гравці зможуть буквально "відчути на собі", як це стріляти з різноманітної смертоносної зброї, що буквально "оживатиме" в руках геймерів завдяки адаптивним тригерам контролера DualSense. За словами розробників, інноваційний геймпад фактично й був створений саме для продовження пригод Ретчета та Кланка.

Легендарна Carbonox armor у Going Comando (2003) та у новій Rift Apart (2021)

Проте і це ще не все, адже до відомої парочки приєднається нова супутниця – дівчина-ломбакс Рівет. Разом з героями гравцям належить відвідати небачені до цього планети! Та фанатам серії не слід хвилюватися, адже помилуватися альтернативними версіями улюблених місць також вийде, а підтримка технології об'ємного звуку Tempest 3D лише доповнить занурення в ігровий світ.

Нова героїня франшизи дівчина-ломбакс Рівет / зображення playstation.com

Отож, галактика знову в небезпеці, адже злий робот-імператор хоче підкорити всі міжпросторові світи та лише Ретчет, Рівет та Кланк зі старими союзниками та новими друзями зможуть протистояти цій смертельній небезпеці.