Автори Until Dawn назвали дату виходу космічного горору Directive 8020

Британська студія Supermassive Games нарешті визначилася з точною датою релізу свого нового науково-фантастичного горору Directive 8020. Гра стане частиною відомої антології The Dark Pictures та запропонує геймерам зануритися у напружену атмосферу виживання на розбитому космічному кораблі.

Розробники обіцяють кінематографічний досвід, який вже став візитівкою ігор The Dark Pictures, з нелінійним сюжетом, де кожне рішення може змінити долю екіпажу. Реліз проєкту призначено на 12 травня 2026 року, як зазначається на сайті Bandai Namco.

Чого чекати від космічного виживання в Directive 8020?

Спочатку вихід планували на жовтень минулого року, але автори вирішили перенести терміни, щоб забезпечити фанатам найкращу якість продукту та відшліфувати ігровий процес. Події розгортаються на кораблі-колонії "Кассіопея", що прямує до зірки Тау Кита, проте зазнає катастрофи.

Головною загрозою для вцілілих стає інопланетна істота, яка здатна приймати вигляд людини. Гравцям доведеться використовувати кмітливість, щоб перехитрити монстра в умовах постійної небезпеки.

Трейлер Directive 8020 – дивіться відео:

Гра з'явиться на PC (Steam), PlayStation 5 та Xbox Series X|S за ціною 50 доларів. Разом із анонсом дати розробники презентували новий напружений геймплейний трейлер. Для тих, хто оформить попереднє замовлення на консолях, передбачено безкоштовне оновлення до розширеного видання.

Цей набір включає цифровий артбук, офіційний саундтрек, спеціальні графічні фільтри та комплект виглядів для героїв у стилі попередніх ігор серії.

Також власники делюкс-версії отримають доступ до бонусної місії під назвою "Пошук реліквій Dark Pictures". Окрім розгалуженого сюжету та складних моральних дилем, проєкт отримає текстовий переклад.