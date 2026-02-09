Discord запроваджує обов'язкову перевірку віку для всіх користувачів, як вона працюватиме

Починаючи з березня 2026 року Discord впроваджує глобальну систему верифікації віку. Усі облікові записи автоматично перейдуть у режим з рівнем доступу для підлітків, а для розблокування повних можливостей платформи знадобиться офіційне підтвердження.

Зміни стосуватимуться доступу до дорослого контенту, можливості проводити стріми та взаємодії з незнайомими людьми для підвищення загальної безпеки, як зазначили розробники платформи у своєму блозі на сайті Discord.

Як саме Discord перевірятиме вік?

Для отримання повного доступу до платформи пропонується два методи:

сканування обличчя за допомогою штучного інтелекту,

та завантаження фото документа.

Процесом перевірки документів займається зовнішній підрядник, проте у Discord запевняють, що знімки видаляються одразу після обробки.

Якщо ШІ-алгоритм під час сканування обличчя визначить вік неправильно, це рішення можна буде оскаржити, надавши посвідчення особи.

Що зміниться для користувачів

Без успішного проходження верифікації користувачі не зможуть відвідувати сервери та канали з віковими обмеженнями, а також переглядати контент із позначкою 18+. У таких випадках замість зображень чи відео відображатиметься чорний екран, доки особа не підтвердить свій вік.

Додатково Discord впроваджує нові фільтри для захисту: повідомлення від невідомих відправників автоматично потраплятимуть в окрему папку, а запити на додавання у друзі від незнайомців супроводжуватимуться попередженням.

Водночас деяким користувачам взагалі не доведеться проходити формальну перевірку. Discord впроваджує аналітичну модель, яка вивчатиме метадані акаунта: ігрові вподобання, активність та поведінкові сигнали, повідомляє The Verge.

Якщо система з високою точністю ідентифікує користувача як дорослого, доступ відкриється автоматично. Втім звичайні сервери та приватні повідомлення продовжать працювати у звичному режимі.

Раніше подібні обмеження тестували у Великій Британії та Австралії, де користувачі намагалися обійти систему, проте розробники заявляють, що усунули попередні технічні помилки.