Всесвіт Dishonored не помер

У своєму інтерв'ю на подкасті Quad Damage Колотоніо розповів, що після випуску першої частини Dishonored він не хотів продовжувати працювати над серією, оскільки йому більше подобається створювати щось нове. Але прямо зараз він цілком бачить себе "за роботою над Dishonored 3", повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Дивіться також Чому спін-офф Half-Life від Arkane так і не побачив світ – засновник студії розповів причину

Рафаель Колотоніо каже, що у студії вже є деякі напрацювання для продовження, зокрема він та кілька інших творців мають "документи про Dishonored 3", в яких, як можна припустити, вони збирають свої ідеї на випадок, якщо третя гра таки колись відбудеться. Одна з таких ідей, наприклад, пропонує перенести сеттинг у площину наукової фантастики замість звичного стимпанку.

Але наразі це все, що є. Креативний директор наголошує, що всі його слова – це лише гіпотетичні роздуми, тому що жодної роботи над Dishonored 3 ніхто не веде. Попри це, Колотоніо каже, що від уже достатньо відпочив від попередньої частини і більше не сприймає потенційну роботу над продовженням як щось таке, що робив перед цим. Він ставиться до проєкту як до чогось абсолютно нового і свіжого, і саме тому був би не проти повернутися до цього всесвіту.

Ви можете сказати: "Але ж у нас уже є Dishonored 3". Однак це зовсім не так. Студія випустила Death of the Outsider, а це лише окреме розширення масштабу DLC для Dishonored 2, а не повноцінний сиквел, хоча його події відбуваються після подій другої частини.

Наразі Колонтоніо працює над своєю другою грою в студії WolfEye. Перший його проєкт у цій компанії, Weird West, був ковбойською пригодою, а другий повинен стати чимось середнім між Fallout і Dishonored.

Нагадаємо, на початку квітня студія FromSoftware анонсувала нову гру The Duskbloods, своєрідне поєднання Bloodborne та Elden Ring. Це похмурий мультиплеєрний екшен з елементами стімпанку та вампірської тематики, який вийде у 2026 році ексклюзивно для Nintendo Switch 2.