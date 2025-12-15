Larian Studios випустили Divinity: Original Sin 2 на PlayStation 5 та Switch 2

Команда Larian Studios несподівано розширила список платформ для своєї відомої рольової гри. Divinity: Original Sin 2 у виданні Definitive Edition стала доступною на PlayStation 5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch 2.

Для тих, хто вже придбав гру на консолях попереднього покоління, розробники підготували приємний бонус у вигляді безплатного оновлення до актуальної версії, розповідає 24 Канал з посиланням на Larian Studios.

Які умови пропонують розробники новачкам та давнім фанатам?

З нагоди релізу на нових платформах студія опублікувала свіжий трейлер. Головною особливістю запуску стала політика лояльності: користувачі, які мають копію гри для PlayStation 4, Xbox One або першої версії Switch, отримують покращену версію автоматично, не витрачаючи додаткових грошей.

Трейлер Divinity: Original Sin 2 для PS 5 та Switch 2 – дивіться відео:

Тим, хто лише планує познайомитися з цією партійною RPG, Larian пропонує придбати гру за зниженою ціною.

У магазині PlayStation діє знижка 75%, тож вартість становить 14,99 долара – в українському магазині PS Store гра коштує 450 гривень.

Власники Xbox можуть заощадити 35% і купити проєкт за 17,49 долара, а для користувачів консолей Nintendo ціна знижена на 50% – до 24,99 долара.

Коли вийшла оригінальна Divinity: Original Sin 2?

Історія Divinity: Original Sin 2 розпочалася ще у 2017 році з релізу на ПК (у сервісах Steam та GOG), а також на PS4 і Xbox One. Згодом географія платформ розширилася: гру портували на iPad, оригінальну Nintendo Switch, а кілька років тому вона отримала повну адаптацію для портативного ПК Steam Deck.

Варто зазначити, що студія зараз активно працює над новим проєктом. Під час церемонії The Game Awards 2025 Larian анонсувала наступну гру під лаконічною назвою Divinity, назвавши її своєю найамбітнішою роботою.

Дебютне відео вразило глядачів жорстокістю, проте автори пояснили, що такий візуальний стиль необхідний не для епатажу, а для правильного налаштування гравців на атмосферу складного світу майбутньої RPG.