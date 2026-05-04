У Steam вийшов горор про Одесу від автора квестів STALKER 2

На платформі Steam відбувся реліз відеогри від дизайнера квестів STALKER 2. Проєкт розповідає про одеський магазин на початку 2000 років.

Один з розробників GSC Game World випустив у Steam власний інді-проєкт, повідомляє 24 Канал.

Горор від творця STALKER 2?

30 квітня у Steam відбувся реліз гри під назвою Arcadia Cafe.

Одним з її авторів є Артур Александров, який працював над STALKER 2: Heart of Chornobyl у якості дизайнера квестів та продовжує займати цю посаду в студії GSC Game World, інформує @ukrainiangames у X.

У Arcadia Cafe гравці візьмуть під контроль звичайну дівчину на ім'я Аліна, що працює в нічну зміну в невеличкому магазині, який розробники охрестили "наливайкою".

Про що відеогра?

Arcadia Cafe – кожен українець, який хоч раз був в Одесі, бачив такий заклад. Місце, де місцеві маргінали як рідні, а пересічному громадянину заходити моторошно і небезпечно. Саме в такому закладі і відбувається історія Аліни,

– йдеться в описі гри у Steam.

За жанром це – побутовий горор у стилі ігор епохи PS1, де повсякденна рутина та звичайні справи потроху діятимуть на нерви гравця.

Творці гри підкреслюють, що однією з головних її родзинок є оточення, натхненне унікальною культурою України початку 2000-х років.

До 7 травня Arcadia Cafe пропонується зі знижкою у 10% та обійдеться охочим геймерам в 117 гривень (повна ціна 130 гривень).

Що про неї кажуть геймери?

На момент написання матеріалу, проєкт вже має 31 рецензію, 96% з яких є схвальними.

Гравці відзначають атмосферу та загальний стиль, однак скаржаться на тривалість гри, яку можна пройти всього за годинку.

От не повірите, буквально саме так в Одесі і живеться, один в один,

– жартує користувач celera.

Це не перша "сольна" гра від розробників STALKER 2?

Ще один представник GSC Game World – дизайнер рівнів Денис Рудий теж випустив власну гру.

Мова про горор колишнього розробника STALKER 2 під назвою Lysa Hora: The Haunted Hill.

У ньому студент переїжджає до Києва та винаймає квартиру, яка змінює усе його життя. Гра переплітає фантастику з язичницькими мотивами аби налякати гравців до чортиків.