Гра стала доступною для покупки 23 квітня 2026 року на платформі Steam. Над проєктом працював Денис Рудий, який раніше був левел-дизайнером S.T.A.L.K.E.R. 2, а також відповідав за створення локацій і структури гри з особливою увагою до деталей, напруги та загальної атмосфери, розповідає 24 Канал.

Дивіться також BioWare перервали мовчання та пояснили що відбувається з Mass Effect 5

Що ховається під Лисою Горою?

У центрі сюжету – студент, який переїжджає до Києва в пошуках нового життя та винаймає квартиру. Однак замість спокійного початку на нього чекає низка тривожних подій. Героя починають переслідувати нав'язливі кошмари, у яких постійно з'являється загадкова гора, що ніби кличе його до себе.

З часом сни стають дедалі реалістичнішими. У них з'являються занедбані споруди, підземні тунелі, старі фортифікації та дивний пристрій, який колись стримував щось небезпечне. Намагаючись зрозуміти природу цих видінь, герой знаходить засекречені документи в міському архіві. Саме вони відкривають шлях до правди та змушують вирушити просто до Лисої Гори.

Трейлер Lysa Hora: The Haunted Hill – дивіться відео:

Розробник описує гру як поєднання наукової фантастики та містичного жаху, де давні язичницькі ритуали переплітаються з радянськими експериментами. Гравцеві доведеться досліджувати заборонені місця, проходити через фортифікаційні тунелі, приховані лабораторії та стародавні святині, поступово наближаючись до джерела кошмарів.

Галерея Lysa Hora: The Haunted Hill

Геймплей побудований навколо дослідження, пошуку фрагментів історії, розв'язання складних головоломок та подолання перешкод із елементами паркуру. Серед локацій – залишки старого форту, лабіринти підземних проходів, темний ліс і похмурі святилища, які створюють постійне відчуття тривоги.

Кожне нове відкриття наближає до розгадки та водночас до давнього жаху, який століттями залишався прихованим під землею. Важливо й те, що у грі передбачено три різні кінцівки – фінал залежатиме від рішень, які гравець прийматиме під час проходження.

Ціна Lysa Hora: The Haunted Hill

Lysa Hora: The Haunted Hill уже доступна в Steam за ціною 150 гривень, але на старті продажів діє знижка 20%, тож придбати гру можна за 120 гривень. Окремо варто відзначити підтримку української мови.