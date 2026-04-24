Игра стала доступной для покупки 23 апреля 2026 года на платформе Steam. Над проектом работал Денис Рудый, который ранее был левел-дизайнером S.T.A.L.K.E.R. 2, а также отвечал за создание локаций и структуры игры с особым вниманием к деталям, напряжения и общей атмосферы, рассказывает 24 Канал.

Что скрывается под Лысой Горой?

В центре сюжета – студент, который переезжает в Киев в поисках новой жизни и снимает квартиру. Однако вместо спокойного начала его ждет череда тревожных событий. Героя начинают преследовать навязчивые кошмары, в которых постоянно появляется загадочная гора, что будто зовет его к себе.

Со временем сны становятся все более реалистичными. В них появляются заброшенные сооружения, подземные туннели, старые фортификации и странное устройство, которое когда-то сдерживало что-то опасное. Пытаясь понять природу этих видений, герой находит засекреченные документы в городском архиве. Именно они открывают путь к правде и заставляют отправиться прямо в Лысую Гору.

Разработчик описывает игру как сочетание научной фантастики и мистического ужаса, где древние языческие ритуалы переплетаются с советскими экспериментами. Игроку придется исследовать запретные места, проходить через фортификационные туннели, скрытые лаборатории и древние святыни, постепенно приближаясь к источнику кошмаров.

Геймплей построен вокруг исследования, поиска фрагментов истории, решения сложных головоломок и преодоления препятствий с элементами паркура. Среди локаций – остатки старого форта, лабиринты подземных проходов, темный лес и мрачные святилища, которые создают постоянное ощущение тревоги.

Каждое новое открытие приближает к разгадке и одновременно к древнему ужасу, который веками оставался скрытым под землей. Важно и то, что в игре предусмотрено три разные концовки – финал будет зависеть от решений, которые игрок будет принимать во время прохождения.

Цена Lysa Hora: The Haunted Hill

Lysa Hora: The Haunted Hill уже доступна в Steam по цене 150 гривен, но на старте продаж действует скидка 20%, так что приобрести игру можно за 120 гривен. Отдельно стоит отметить поддержку украинского языка.