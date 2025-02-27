Вони повертаються: в The Sims 4 з'явиться механіка, якої не було в іграх серії понад 16 років

На радість олдскульних шанувальників серії, майбутнє доповнення для The Sims 4 поверне в гру кумедну механіку, якої бракувало в проєктах франшизи понад 16 років.

Майбутнє доповнення під назвою "Businesss and Hobbies" поверне у The Sims 4 культову механіку появи грабіжників, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку гри в X.

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Повернення легенд

Востаннє грабіжники відвідували домівки "симів" далеких 16 років тому в The Sims 3 і довго фанати серії відчували себе в безпеці.

Аж ось EA нарешті анонсували повернення горе-зловмисників, які не позбавилися свого звичного "смугастого" зовнішнього вигляду та залишилися такими ж кумедними дурниками, як і в перших трьох іграх франшизи.

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Короткий ролик демонструє до болю знайому історію про те як грабіжник вривається в будинок нічого не підозрюючого персонажа, щоб викрасти його речі, під акомпанемент легендарного саундтреку пограбування з оригінальної The Sims.

Анонс повернення грабіжників: дивіться відео

Анонс зчинив справжній фурор серед фанатів The Sims, які тепер з нетерпінням очікуватимуть на реліз доповнення, що запланований вже зовсім незабаром – 6 березня 2025 року.